Украина

Коллектив Игора Йовичевича вновь вернул себе третью строчку турнирной таблицы.

Зима близко. Именно в таком контексте проходили предпоследние выходные украинской Премьер-лиги в уходящем году, логическим продолжением которых стал единственный поединок вечером понедельника в Одессе. Днепровский Днепр-1, который уже совершенно не стесняется своего статуса главного претендента на третью строчку турнирной таблицы, принимал одесский Черноморец – одного из аутсайдеров национального первенства – как раз на поле соперников, так как игру первого круга было решено провести в Днепре.

Впрочем, коллектив Юрия Мороза в последнее время начал подавать признаки жизни, и даже в проигранном черниговской Десне домашнем поединке прошлого тура (0:1) демонстрировал футбол ничуть не меньшего уровня, чем в более успешных матчах против полтавской Ворсклы (0:0) и львовского Руха (3:2). По большому счету, мы с вами являемся свидетелями того, как сотканный на скорую руку коллектив постепенно крепнет в условиях "элитного" первенства. Черноморец еще не готов полноценно соперничать с грандами, однако навязывать борьбу середнякам, а также играть на равных с аутсайдерами, ему удавалось стабильно.

Предматчевые расклады оказались под большим сомнением уже на стартовых минутах игры, когда номинальным гостям удалось выдержать попытки высокого прессинга от оппонентов, и уже на 12-й минуте завершить результативным ударом фактически первый свой выпад на чужие ворота. Удар головой от Исаенко из центра штрафной в завершении подачу Кузыка с левого фланга оборона команды Йовичевича совершенно не ожидала, поэтому юному футболисту не составило труда фактически расстрелять ворота соперников с наскока.

Поскольку Днепр-1 в начале поединка взял сравнительно высокий темп, ему не составило труда продолжать поддавливать соперника на его половине поля и в дальнейшем. С учетом того, что оборона у Черноморца в этом сезоне особо не выделяется надежностью, оставалось лишь дождаться того момента, когда кто-то из "моряков" допустит ошибку вблизи ко своим владениям. Таким футболистом оказался в итоге Денис Кузык, а запрессинговавший его Гуцуляк оставил мяч пяткой для Пихаленка, который пробил низом в ближний угол между ног допустившему ошибку партнеру, а голкипер так и не сумел среагировать на траекторию полета мяча.

В дальнейшем, команды провели время до наступления перерыва в регулярных выпадах на ворота друг друга, однако опасность создавали только с помощью дальних ударов. Вратари по обе стороны поля не спали в этих моментах, а сама точность исполнения выстрелов оставляла желать лучшего. Именно поэтому счет так и остался ничейным до конца первого тайма, но увеличившееся количество фолов начало вынуждать главного арбитра встречи Николая Балакина неоднократно искать в кармане карточку желтого цвета. Для Черноморца такая тенденция была опасной, так как "моряки" фолили больше.

Одесситы продолжали собирать предупреждения и после перерыва, но при этом такой подход позволял им не давать соперника разгонять собственные атаки. Коллектив Мороза попросту не было в чем упрекнуть, однако на 63-й минуте произошел роковой эпизод с участием Ильи Путри, который полностью перевернул ход поединка. Защитник в центре собственной штрафной всеми способами старался уйти от стыка с Джурасеком, который играл на мяче первым, но арбитр все равно указал на одиннадцатиметровую отметку. В воротах соперников на этот раз стоял не Ризнык, поэтому Довбик с "точки" пробил успешно, но неприятный осадок остался, так как Николай Балакин даже не прибегнул к помощи видеоассистентов.

А вот когда менее чем через 10 минут потребовалось пересматривать на предмет офсайда у форварда днепрян, который с левого фланга штрафной успешно прострелил на Игнатенко под удар в свободный угол ворот, то тут уже мы потратили приличное количество времени на то, чтобы сопоставить все необходимые линии. Да, графика показала, что офсайда у Довбика не было, поэтому Черноморец получил в свои ворота третий мяч и окончательно расклеился. Но ведь последовательность в судействе это и есть то, о чем просят болельщики. Не в этом матче ее приходилось наблюдать, к сожалению.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет в гостевом поединке против Мариуполя, а одесский Черноморец на своем поле будет принимать харьковский Металлист 1925.— Черноморец 3:1Пихаленок, 19, Довбик, 64 (пен.), Игнатенко, 71 — Исаенко, 12Кожокару — Кравченко, Сваток, Нельсон, Дубинчак — Пихаленок, Игнатенко — Джурасек (Чуже, 90+1), Гуцуляк, Назаренко (Ди Франко, 55) — Довбик.Кучерук — Путря (Вантух, 72), Биловар, Дубко, Кузык — Цитаишвили, Смирный, Вачиберадзе (Кадири, 72), Авагимян (Брагару, 82) — Исаенко (Бугай, 80) — Ванат (Тлумак, 80).Предупреждения: Нельсон, Назаренко – Авагимян, Вачиберадзе, Цитаишвили, Путря, Кадири.