Football.ua рассказывает, что происходило в 17-м туре УПЛ.
В первом матче тура произошла настоящая голевая феерия, Шахтер крупно обыграл Львов 6:1.
В субботу Динамо решило не отставать от "горняков" и одержало крупную выездную победу над Вересом 3:0. Далее Рух и Ворскла разошлись миром 0:0. Колос в который раз одержал минимальную победу 1:0. На сей раз над Металлистом 1925.
В воскресенье Заря минимально одолела Ингулец 1:0. В этот же игровой день Александрия разобралась с Минаем 3:0, а в Чернигове перестрелка хозяев с Мариуполем закончилась ничейным результатом 3:3.
В понедельник Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем 3:1.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
03 ДЕКАБРЯ 2021
04 ДЕКАБРЯ 2021
05 ДЕКАБРЯ 2021
06 ДЕКАБРЯ 2021
Рост влияния Мудрика на игру Шахтера
Ожидаемо матч Шахтера против Львова начался с атак донецкого клуба. При этом нельзя говорить, что у голкипера Львова было большое количество работы на старте встречи. Шахтер прощупывал возможные варианты подхода к воротам соперника. И тут абсолютно неожиданно один из первых выходов Львова на половину поля соперника закончился голом Эрнеста. Бразилец хорошо себе подработал под левую ногу и пробил точно в дальний угол ворот Трубина.
По инерции Львов создал еще парочку неплохих возможностей для взятия ворот и снова отошел на свою половину. Тайм близился к концу и индивидуальный прорыв Мудрика позволил Шахтеру заработать пенальти перед самым свистком на перерыв. Тете уверенно реализовал этот 11-метровый удар. Он позволил "оранжево-черным" уйти на перерыв, имея паритет на табло.
Во втором тайме Мудрик просто выжег свой фланг и на пару с Корниенко раз за разом создавал голевые возможности для своих партнеров. Так с передач Мудрика отличились: Конопля, Бондаренко и Степаненко, а передачу Корниенко замкнул Педриньо.
Дубль Вербича и плохое поле в Луцке
В Луцке на матч против Вереса Динамо выходило в своем сильнейшем составе. Вопросы, возможно, вызывал только Беньямин Вербич, который при Луческу долго лечился, а теперь не отыгрывает ключевую роль в команде. Основным левым полузащитником у румынского специалиста принято считать Карлоса Де Пену. Тем не менее, именно словенец стал главным героем матча. Он записал два гола на свой счет. Еще один мяч забил Виктор Цыганков в пустые ворота после передачи Дениса Гармаша.
Предыдущий абзац может вселить уверенность в то, что это была крайне легкая победа для киевлян, но это не так. Было много нервных эпизодов: пенальти Цыганкова, который арбитр попросил перебить; отвратительное качество поля, о котором говорили все после матча и большое количество борьбы. Подтверждением нервного напряжения в этом матче может служить удаление Огнена Вукоевича с тренерской скамейки Динамо.
Полтавчане обязаны Ризныку за добытые очки во Львове
Ворскла после неплохого отрезка в чемпионате явно сдала свои позиции. Поражения от Шахтера и Днепра-1 не прошли бесследно. На матч против Руха полтавчане выходили в статусе фаворита, но ближе к победе были именно львовские футболисты. 24 удара по воротам, из них 5 в створ против 6 ударов и 2 в створ у Ворсклы. По показателю xG у Руха – 2,2, у Ворсклы – 0,4.
Дмитрий Ризнык в поте лица трудился, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности и это ему удалось. Отмечаем, что Ризнык отбил пятый подряд пенальти в рамках чемпионата и вошел в историю украинского футбола, как единственный вратарь с такого рода достижением.
Колос продолжает свой выход из пике
Ковалевская команда продолжает штамповать свои рабочие победы со счетом 1:0. Это уже третий успех Колоса с таким результатом. Перед этим жертвами Колоса стали: Десна и Верес. Теперь наступил черед Металлиста 1925. Отмечаем, что победа команды из Ковалевки заслуженная. Если мы обратимся к статистике, то увидим превосходство по количеству ударов (19:9 – удары, 7:1 – удары в створ). Неразберихой в штрафной после дальнего удара Нуриева воспользовался Диего и забил тот единственный мяч в матче.
Нервная победа Зари
Луганчане очевидно были фаворитами в поединке с Ингульцом. Длительное время Заре не удавалось пробить Богдана Шуста. Низкий блок и плотная оборона вынуждала футболистов Зари наносить дальние удары. Удар Цвека пришелся немного мимо, а с ударом Громова в великолепном прыжке справился Шуст. Ингулец неплохо точечно огрызался, преимущественно угрожая воротам Мацапуры после стандартных положений. На 60-й минуте при счете 0:0 Ингулец имел потрясающую возможность забить, но Козак из убойной позиции пробил мимо и простил Зарю. Через две минуты Фаворов уже не простил Ингулец после подачи Булецы с углового. На первый удар Фаворова Шуст среагировал, а вот с добиванием уже не справился.
Александрия не заметила Минай
Александрия с первых минут матча дала понять Минаю, что она сегодня серьезно настроена. Гости крайне редко переходили половину поля и то и делали, что оборонялись всей командой. На счету Миная в этом матче всего один удар в створ. И тот скорее стал разминкой для Билыка, нежели чем-то опасным.
У Александрийцев в этом матче здорово работали фланги. Активно подключались к атакам Цуриков и Мирошниченко. Их активность во многом помогла отметиться голами Третьякову и Спинелли.
Не так давно Дубра забил свой дебютный гол за Александрию, и вот второе взятие ворот не заставило себя долго ждать. Латыш забил головой в концовке встречи после подачи углового.
Дубль Кащука не позволил Мариуполю праздновать победу
Сценарий поединка Мариуполя против Десны был чем-то похож на игру той же Десны в предыдущем туре против Черноморца. С тем лишь отличием, что Мариуполь сумел забить в первом тайме. Команда Остапа Маркевича в первой половине просто уничтожила своего соперника и не имела права уходить на перерыв с преимуществом лишь в один мяч. Со стартом второго тайма Мариуполь продолжал атаковать и продолжал транжирить свои моменты. Главным "неудачником" в этот вечер был Артем Холод, который то и делал, что мазал из убойнейших позиций. Благо Кащук был точен и довел преимущество своей команды до двух голов.
Постепенно силы начали покидать Мариуполь и тут как раз включилась Десна. Опытная, физически сильная команда Александра Рябоконя достаточно быстро вернулась в игру и забила два гола в ответ. Выдохшийся Мариуполь за шесть минут растерял все добытое преимущество. Третий гол в ворота Турбаевского забил, вышедший на замену, Волошин. А перед этим Будковский не реализовал пенальти.
Казалось, что Мариуполь в который раз проиграет в матче, в котором просто обязан был выигрывать, но на последних минутах все-таки спасся и вырвал ничью.
Очередные голевые действия Довбика, очередная победа Йовичевича
Черноморец снова мощно начал встречу против своего очередного соперника в УПЛ. И в отличии от предыдущего тура сумел достаточно быстро забить. Гол на свой счет записал Исаенко. Это не слишком смутило Днепр-1. Подопечные Игора Йовичевича быстро вернули себе инициативу и начали искать свои возможности у ворот Кучерука. Достаточно быстро Пихаленок дальним ударом сравнял счет в матче, а уже во втором тайме голы Довбика и Игнатенко установили окончательный счет в матче.
Статистика игроков
Виктор Цыганков в этом туре забил, но приблизится к Артему Довбику в гонке бомбардиров не сумел, всему виной сам Артем Довбик, который также забил в этом туре.
В списке лучших ассистентов к лидеру Оливье Тиллю приблизился Михаил Мудрик, который в матче против Львова отдал 3 голевые передачи.
Турнирная таблица
Ворскла постепенно начала сдавать свои позиции. Колос обошел в турнирной таблице Металлист 1925, который был обыгран в очном противостоянии. Мариуполь заработал очко в матче с Десной и немного подтянулся к группе аутсайдеров, где наблюдается высокая плотность.
|#
|
|07 ДЕКАБРЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Шахтер
|17
|14
|2
|1
|47
|9
|38
|44
|2
|
|Динамо Киев
|17
|14
|2
|1
|46
|8
|38
|44
|3
|
|Днепр-1
|17
|12
|1
|4
|32
|17
|15
|37
|4
|
|Заря
|17
|11
|2
|4
|36
|18
|18
|35
|5
|
|Ворскла
|17
|9
|5
|3
|29
|17
|12
|32
|6
|
|Александрия
|17
|7
|5
|5
|18
|14
|4
|26
|7
|
|Десна
|17
|7
|4
|6
|21
|25
|-4
|25
|8
|
|Верес
|17
|6
|4
|7
|14
|19
|-5
|22
|9
|
|Колос
|17
|6
|3
|8
|12
|22
|-10
|21
|10
|
|Металлист 1925
|17
|6
|1
|10
|16
|27
|-11
|19
|11
|
|Рух
|16
|4
|5
|7
|15
|20
|-5
|17
|12
|
|ПФК Львов
|17
|4
|4
|9
|13
|29
|-16
|16
|13
|
|Черноморец
|17
|2
|5
|10
|18
|39
|-21
|11
|14
|
|Ингулец
|16
|2
|4
|10
|11
|27
|-16
|10
|15
|
|Минай
|17
|1
|7
|9
|11
|28
|-17
|10
|16
|
|Мариуполь
|17
|2
|2
|13
|21
|41
|-20
|8
Следующий тур
Центральным матчем следующего тура станет встреча киевского Динамо и луганской Зари. Встречи между этими коллективами всегда получаются яркими и иногда очень непросто предугадать исход таких матчей. Еще один интересный матч – это встреча Александрии и Шахтера. Против александрийцев нашим грандам всегда играть очень непросто. Тем более, вспоминаем, что в первом круге подопечным Юрия Гуры удалось не только отобрать очки у Шахтера, а и победить в том матче.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
10 ДЕКАБРЯ 2021
11 ДЕКАБРЯ 2021
12 ДЕКАБРЯ 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua