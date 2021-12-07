Украина

Football.ua рассказывает, что происходило в 17-м туре УПЛ.

В первом матче тура произошла настоящая голевая феерия, Шахтер крупно обыграл Львов 6:1.

В субботу Динамо решило не отставать от "горняков" и одержало крупную выездную победу над Вересом 3:0. Далее Рух и Ворскла разошлись миром 0:0. Колос в который раз одержал минимальную победу 1:0. На сей раз над Металлистом 1925.

В воскресенье Заря минимально одолела Ингулец 1:0. В этот же игровой день Александрия разобралась с Минаем 3:0, а в Чернигове перестрелка хозяев с Мариуполем закончилась ничейным результатом 3:3.

В понедельник Днепр-1 одержал волевую победу над Черноморцем 3:1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Рост влияния Мудрика на игру Шахтера

Ожидаемо матч Шахтера против Львова начался с атак донецкого клуба. При этом нельзя говорить, что у голкипера Львова было большое количество работы на старте встречи. Шахтер прощупывал возможные варианты подхода к воротам соперника. И тут абсолютно неожиданно один из первых выходов Львова на половину поля соперника закончился голом Эрнеста. Бразилец хорошо себе подработал под левую ногу и пробил точно в дальний угол ворот Трубина.

По инерции Львов создал еще парочку неплохих возможностей для взятия ворот и снова отошел на свою половину. Тайм близился к концу и индивидуальный прорыв Мудрика позволил Шахтеру заработать пенальти перед самым свистком на перерыв. Тете уверенно реализовал этот 11-метровый удар. Он позволил "оранжево-черным" уйти на перерыв, имея паритет на табло.

Во втором тайме Мудрик просто выжег свой фланг и на пару с Корниенко раз за разом создавал голевые возможности для своих партнеров. Так с передач Мудрика отличились: Конопля, Бондаренко и Степаненко, а передачу Корниенко замкнул Педриньо.

Дубль Вербича и плохое поле в Луцке

В Луцке на матч против Вереса Динамо выходило в своем сильнейшем составе. Вопросы, возможно, вызывал только Беньямин Вербич, который при Луческу долго лечился, а теперь не отыгрывает ключевую роль в команде. Основным левым полузащитником у румынского специалиста принято считать Карлоса Де Пену. Тем не менее, именно словенец стал главным героем матча. Он записал два гола на свой счет. Еще один мяч забил Виктор Цыганков в пустые ворота после передачи Дениса Гармаша.

Предыдущий абзац может вселить уверенность в то, что это была крайне легкая победа для киевлян, но это не так. Было много нервных эпизодов: пенальти Цыганкова, который арбитр попросил перебить; отвратительное качество поля, о котором говорили все после матча и большое количество борьбы. Подтверждением нервного напряжения в этом матче может служить удаление Огнена Вукоевича с тренерской скамейки Динамо.

Полтавчане обязаны Ризныку за добытые очки во Львове

Ворскла после неплохого отрезка в чемпионате явно сдала свои позиции. Поражения от Шахтера и Днепра-1 не прошли бесследно. На матч против Руха полтавчане выходили в статусе фаворита, но ближе к победе были именно львовские футболисты. 24 удара по воротам, из них 5 в створ против 6 ударов и 2 в створ у Ворсклы. По показателю xG у Руха – 2,2, у Ворсклы – 0,4.

Дмитрий Ризнык в поте лица трудился, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности и это ему удалось. Отмечаем, что Ризнык отбил пятый подряд пенальти в рамках чемпионата и вошел в историю украинского футбола, как единственный вратарь с такого рода достижением.

Колос продолжает свой выход из пике

Ковалевская команда продолжает штамповать свои рабочие победы со счетом 1:0. Это уже третий успех Колоса с таким результатом. Перед этим жертвами Колоса стали: Десна и Верес. Теперь наступил черед Металлиста 1925. Отмечаем, что победа команды из Ковалевки заслуженная. Если мы обратимся к статистике, то увидим превосходство по количеству ударов (19:9 – удары, 7:1 – удары в створ). Неразберихой в штрафной после дальнего удара Нуриева воспользовался Диего и забил тот единственный мяч в матче.

Нервная победа Зари

Луганчане очевидно были фаворитами в поединке с Ингульцом. Длительное время Заре не удавалось пробить Богдана Шуста. Низкий блок и плотная оборона вынуждала футболистов Зари наносить дальние удары. Удар Цвека пришелся немного мимо, а с ударом Громова в великолепном прыжке справился Шуст. Ингулец неплохо точечно огрызался, преимущественно угрожая воротам Мацапуры после стандартных положений. На 60-й минуте при счете 0:0 Ингулец имел потрясающую возможность забить, но Козак из убойной позиции пробил мимо и простил Зарю. Через две минуты Фаворов уже не простил Ингулец после подачи Булецы с углового. На первый удар Фаворова Шуст среагировал, а вот с добиванием уже не справился.

Александрия не заметила Минай

Александрия с первых минут матча дала понять Минаю, что она сегодня серьезно настроена. Гости крайне редко переходили половину поля и то и делали, что оборонялись всей командой. На счету Миная в этом матче всего один удар в створ. И тот скорее стал разминкой для Билыка, нежели чем-то опасным.

У Александрийцев в этом матче здорово работали фланги. Активно подключались к атакам Цуриков и Мирошниченко. Их активность во многом помогла отметиться голами Третьякову и Спинелли.

Не так давно Дубра забил свой дебютный гол за Александрию, и вот второе взятие ворот не заставило себя долго ждать. Латыш забил головой в концовке встречи после подачи углового.

Дубль Кащука не позволил Мариуполю праздновать победу

Сценарий поединка Мариуполя против Десны был чем-то похож на игру той же Десны в предыдущем туре против Черноморца. С тем лишь отличием, что Мариуполь сумел забить в первом тайме. Команда Остапа Маркевича в первой половине просто уничтожила своего соперника и не имела права уходить на перерыв с преимуществом лишь в один мяч. Со стартом второго тайма Мариуполь продолжал атаковать и продолжал транжирить свои моменты. Главным "неудачником" в этот вечер был Артем Холод, который то и делал, что мазал из убойнейших позиций. Благо Кащук был точен и довел преимущество своей команды до двух голов.

Постепенно силы начали покидать Мариуполь и тут как раз включилась Десна. Опытная, физически сильная команда Александра Рябоконя достаточно быстро вернулась в игру и забила два гола в ответ. Выдохшийся Мариуполь за шесть минут растерял все добытое преимущество. Третий гол в ворота Турбаевского забил, вышедший на замену, Волошин. А перед этим Будковский не реализовал пенальти.

Казалось, что Мариуполь в который раз проиграет в матче, в котором просто обязан был выигрывать, но на последних минутах все-таки спасся и вырвал ничью.

Очередные голевые действия Довбика, очередная победа Йовичевича

Черноморец снова мощно начал встречу против своего очередного соперника в УПЛ. И в отличии от предыдущего тура сумел достаточно быстро забить. Гол на свой счет записал Исаенко. Это не слишком смутило Днепр-1. Подопечные Игора Йовичевича быстро вернули себе инициативу и начали искать свои возможности у ворот Кучерука. Достаточно быстро Пихаленок дальним ударом сравнял счет в матче, а уже во втором тайме голы Довбика и Игнатенко установили окончательный счет в матче.

Статистика игроков

Виктор Цыганков в этом туре забил, но приблизится к Артему Довбику в гонке бомбардиров не сумел, всему виной сам Артем Довбик, который также забил в этом туре.

В списке лучших ассистентов к лидеру Оливье Тиллю приблизился Михаил Мудрик, который в матче против Львова отдал 3 голевые передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Ворскла постепенно начала сдавать свои позиции. Колос обошел в турнирной таблице Металлист 1925, который был обыгран в очном противостоянии. Мариуполь заработал очко в матче с Десной и немного подтянулся к группе аутсайдеров, где наблюдается высокая плотность.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Шахтер 17 14 2 1 47 9 38 44 2 Динамо Киев 17 14 2 1 46 8 38 44 3 Днепр-1 17 12 1 4 32 17 15 37 4 Заря 17 11 2 4 36 18 18 35 5 Ворскла 17 9 5 3 29 17 12 32 6 Александрия 17 7 5 5 18 14 4 26 7 Десна 17 7 4 6 21 25 -4 25 8 Верес 17 6 4 7 14 19 -5 22 9 Колос 17 6 3 8 12 22 -10 21 10 Металлист 1925 17 6 1 10 16 27 -11 19 11 Рух 16 4 5 7 15 20 -5 17 12 ПФК Львов 17 4 4 9 13 29 -16 16 13 Черноморец 17 2 5 10 18 39 -21 11 14 Ингулец 16 2 4 10 11 27 -16 10 15 Минай 17 1 7 9 11 28 -17 10 16 Мариуполь 17 2 2 13 21 41 -20 8

Следующий тур

Центральным матчем следующего тура станет встреча киевского Динамо и луганской Зари. Встречи между этими коллективами всегда получаются яркими и иногда очень непросто предугадать исход таких матчей. Еще один интересный матч – это встреча Александрии и Шахтера. Против александрийцев нашим грандам всегда играть очень непросто. Тем более, вспоминаем, что в первом круге подопечным Юрия Гуры удалось не только отобрать очки у Шахтера, а и победить в том матче.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua