Украина

Специалисту по душе работа тренера "бергамасков".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что пройдет стажировку в Аталанте у главного тренера клуба Джан Пьеро Гасперини.

"Много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-то отдельно человека я не хочу. Сейчас мне президент УАФ пообещал, что поможет – чтобы я поехал. Мне нравится работа Гасперини в Аталанте. Там, где Руслан Малиновский.

Если мне удастся договориться с Джан Пьеро Гасперини, если он меня примет, то я поеду, на 3-4 дня. Он сказал числа примерно, конец января — начало февраля, там будет перерыв.

Это такие, ближайшие планы. Это новый уровень, нужно поехать, посмотреть, пообщаться, посмотреть тренировочные занятия, тенденции футбола. Может, поеду в Англию. Может, к Марсело Бьелса заеду в Лидс Юнайтед. Может, к Зинченко и Гвардиоле в Манчестер Сити", — сказал Петраков в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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