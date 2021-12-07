Полузащитник Динамо отметился дублем в матче против Вереса.
Беньямин Вербич, УПЛ
07 декабря 2021, 14:55
Атакующий полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич стал лучшим футболистом 17-го тура украинской Премьер-лиги-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
28-летний словенец заслужил данную награду благодаря дублю, который он оформил в гостевом поединке против Вереса и помог своей команде одержать разгромную победу (3:0).
Отметим, что в голосовании среди экспертов Вербич опередил Алексея Кащука из Мариуполя, Михаила Мудрика из донецкого Шахтера и Дмитрия Ризныка из полтавской Ворсклы.
Напомним, что лучшим тренером 17-го тура чемпионата Украины стал наставник Колоса Ярослав Вишняк.