Украина

Наставник Колоса получил среднюю оценку 4,6 за матч против Металлиста 1925 (1:0).

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 17-го тура первенства страны.

Им стал главный тренер коваливского Колоса Ярослав Вишняк, команда которого в гостях обыграла харьковский Металлист 1925 с минимальным преимуществом в счете (1:0).

Работу 39-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев:

1. Номинальный результат команды — 4

(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).

(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).

(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).

4. Тренерское мастерство — 5

(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).

5. Накопительный критерий — 5

(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).

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