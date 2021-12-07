Наставник Колоса получил среднюю оценку 4,6 за матч против Металлиста 1925 (1:0).
Ярослав Вишняк, УПЛ
07 декабря 2021, 14:36
Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам 17-го тура первенства страны.
Им стал главный тренер коваливского Колоса Ярослав Вишняк, команда которого в гостях обыграла харьковский Металлист 1925 с минимальным преимуществом в счете (1:0).
Работу 39-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев:
1. Номинальный результат команды — 4
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).
(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).
5. Накопительный критерий — 5
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
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