Англия

Авторитетный портал оценил игру украинца, который вышел в стартовом составе "горожан".

Украинский универсал Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе на матч 14 тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, который закончился победой "горожан" со счетом 2:1.

Футболист провел на поле весь поединок, но отметиться результативными действиями ему не удалось.

Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Зинченко оценку в 7,2 балла, что является средней оценкой в составе "горожан". Героем встречи стал нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус, отдавший голевую передачу на автора победного гола Бернарду Силву. Его действия были оценены в 8,1 балла.

Ранее сообщалось, что поединок Уотфорд — Челси был прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика.