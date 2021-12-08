Украина

Аргентинский футболист повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет.

Бывший защитник харьковского Металлиста Кристиан Вильягра принял решение повесить бутсы на гвоздь. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

35-летний аргентинец завершил выступления в клубе 9 де Хулио, в котором он начинал свой путь в профессиональном футболе.

Напомним, Вильягра выступал за Металлист с 2010 по 2015 год. На его счету 144 матча, в которых он забил шесть голов и отдал 13 ассистов.

Помимо 9 де Хулио и Металлиста, Вильягра выступал в составах таких команд, как Ривер Плейт, Росарио Сентраль и Атлетико Тукуман.