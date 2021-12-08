Украина

Официальные причины смерти специалиста не называются.

Сегодня, 8 декабря 2021 года, на 61-м году жизни скончался украинский наставник Игорь Гамула, известный в бытности профессионального футболиста в качестве игрока луганской Зари, а за время тренерской деятельности работавший в херсонской Таврии, ужгородском Закарпатье, российском Ростове и других клубах из стран бывшего СССР.

Уроженец города Алчевск Луганской области в последний период своей трудовой деятельности работал в качестве главного тренера любительской команды Гераклион, выступающей в дивизионе А чемпионата Москвы, а до этого провел непродолжительный период в качестве селекционера в российском Ростове, куда переехал из Украины летом 2011 года.

Наивысшими спортивными достижениями за время его выступлений в качестве профессионального футболиста является победа в Кубке СССР в составе ростовского СКА, а также победа в составе луганской Зари во Второй лиге первенства СССР по футболу.

Как сообщают локальные источники, причиной смерти Игоря Гамулы могли стать последствия сахарного диабета или сердечный приступ. При этом, накануне наставник навещал свою дочь и не жаловался на проблемы со здоровьем.