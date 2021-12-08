Форвард останется в донецком клубе.
Жуниор Мораес, ФК Шахтер
08 декабря 2021, 19:36
Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Жуниором Мораесом.
Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона. Его прежний контракт завершался 31 декабря 2021 года.
Напомним, Мораес присоединился к "горнякам" в 2018 году из киевского Динамо на правах свободного агента.
Экс-форвард сборной Украины уже восстановился после травмы и готов помогать команде в ближайших поединках.
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