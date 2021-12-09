Украина

Клуб, вслед за Патриком, продлил контракт с еще одним бразильцем.

Вслед за продлением контракта с Аланом Патриком, Шахтер объявил о подписании нового соглашения с хавбеком Майконом.

Новый контракт с полузащитником подписан до 31 декабря 2025 года.

Напомним, 24-летний Майкон перебрался в Шахтер в 2018 году из бразильского Коринтианса за 6,6 миллионов евро.

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