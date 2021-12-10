Украина

Молодой бразилец может продолжить карьеру в Украине.

Киевское Динамо и харьковский Металлист заинтересованы в услугах 19-летнего хавбека Спорт Ресифи Густаво.

Кроме того, интерес к талантливому футболисту проявляют Фламенго, Атлетико Минейро и Атлетико Паранаэнсе.

Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро. По информации Transfers24hr, Металлист уже предложил Спорт Ресифи за Густаво 2 млн евро.

Густаво провел 34 игры за свой клуб во всех турнирах, в которых сумел отметиться двумя голами, а также отдать две голевые передачи.