Молодой бразилец может продолжить карьеру в Украине.
густаво, getty images
10 декабря 2021, 01:30
Киевское Динамо и харьковский Металлист заинтересованы в услугах 19-летнего хавбека Спорт Ресифи Густаво.
Кроме того, интерес к талантливому футболисту проявляют Фламенго, Атлетико Минейро и Атлетико Паранаэнсе.
Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро. По информации Transfers24hr, Металлист уже предложил Спорт Ресифи за Густаво 2 млн евро.
Густаво провел 34 игры за свой клуб во всех турнирах, в которых сумел отметиться двумя голами, а также отдать две голевые передачи.