Украина

Football.ua рассказывает о положении Украины в рейтинге европейских футбольных ассоциаций УЕФА.

Нет никаких сомнений, что украинские клубы полностью провалили текущую еврокубковую кампанию, вылетев уже на групповой стадии: донецкий Шахтер и киевское Динамо — из Лиги чемпионов, а луганская Заря — из Лиги конференций.

Даже если бы все три наших команды одержали победы в своих последних поединках, которые по большому счете уже не решали никаких турнирных задач, то Украина все равно бы набрала наименьшее количество очков в таблице коэффициентов за последние 15 лет.

Еще в прошлом сезоне мы совершили резкое падение в этом рейтинге европейских футбольных ассоциаций УЕФА, из-за чего следующая еврокубковая кампания-2022/23 начнется для чемпиона Украины не напрямую с группового этапа Лиги чемпионов, а с раунда плей-офф квалификации. К сожалению, падение продолжилось и в сезоне-2021/22, но пока наша страна сохраняет свою 12-ю строчку. Хорошего, конечно, в этом мало.

Что же ждет наши клубы в ближайших розыгрышах Лиги чемпионов? Давайте рассмотрим более детально.

Как выглядит рейтинг европейских футбольных ассоциаций УЕФА на данный момент

Украинские клубы точно без гарантированного места в групповом этапе Лиги чемпионов в следующих двух сезонах (2022/23 и 2023/24)

К сожалению, несмотря на то, кто станет чемпионом нынешнего и следующего розыгрышей украинской Премьер-лиги, этим командам не будет гарантирована путевка напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Чемпиону Украины в ближайших двух кампаниях (включая текущую) придется проходить квалификационный раунд самого престижного еврокубка, при этом стартовать с последней стадии отбора по так называемому "пути чемпионов" (нужно пройти одного соперника).

Серебряный призер украинской Премьер-лиги, в свою очередь, будет проходить квалификацию в Лигу чемпионов по "пути представителей лиг", то есть для попадания в групповой этап ЛЧ вице-чемпиону нашей страны придется пройти трех соперников.

Как так произошло?

Дело в том, что прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов имеют только чемпионы тех стран, которые входят в десятку лучших в рейтинге европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Нынешнее место Украины, еще раз напомним, всего лишь 12-е.

Впрочем, у 11-й страны также есть очень неплохие шансы попасть напрямую в групповой этап самого престижного еврокубка. Для этого необходимо, чтобы триумфатором Лиги чемпионов стала команда, которая гарантировала себе выход в Лигу чемпионов через свой чемпионат.

Например, если бы лондонский Челси, ставший победителем Лиги чемпионов-2020/21, по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги не попал бы в топ-4 (а такое могло произойти из-за результатов в последних турах чемпионата Англии), то турецкому Бешикташу в этой еврокубковой кампании пришлось бы начинать с раунда плей-офф квалификации ЛЧ, а не напрямую с группового этапа.

И если бы Шахтер или Заря удержали победный счет в своих последних матчах против молдавского Шерифа или норвежского Буде-Глимта соответственно, то Украина бы осталась на 11-м месте в рейтинге европейский ассоциаций. А это значит, что наша страна имела бы хоть какие-то шансы заполучить прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов на сезон-2023/24. Для этого нужно было бы, чтобы Црвена Звезда и Партизан проиграли все свои следующие матчи в текущей еврокубковой кампании.

Что дальше?

На данный момент Украина находится на 12-м месте в рейтинге УЕФА, однако если швейцарский Базель пройдет в следующий раунд Лиги конференций, то наша страна рискует опуститься на 13-ю строчку.

Также положение Украины зависит от выступлений вышеупомянутых сербских грандов (Црвены Звезды в плей-офф Лиги Европы и Партизана в плей-офф Лиги конференции). Теоретически: в лучшем для нас случае обе белградские команды проиграют свои оставшиеся поединки в еврокубковой кампании, и отставание Украины в рейтинге не увеличится.

Бельгия, в свою очередь, определенно поднимется на 10-е место. Ее худший результат за последние пять сезонов "сгорит" (2.600), тогда как у Украины "сгорит" лучший (8.000 в кампании-2017/18).

Какие можно сделать выводы?

Пока прогнозы неутешительные. Скорее всего, существует большая вероятность, что на ближайшие три или четыре года украинским болельщикам придется забыть о прямом попадании нашего чемпиона в групповой этап Лиги чемпионов.

Нынешний формат еврокубков утвержден до 2024 года, а затем могут случиться какие-то изменения. Впрочем, конечно, этих изменений может и не быть вовсе...

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