Украина

Футболист может полноценно перебраться в Украину.

Днепр-1 намерен выкупить контракт полузащитника бразильского Фламенко Билла, который ныне выступает за украинский клуб на правах аренды.

Как сообщает издание Jornal O Dia, днепряне предложили бразильскому клубу за игрока 450 тысяч долларов.

Клуб брал Билла в аренду с возможным правом выкупа за 900 тысяч, однако не намерен платить такие деньги.

Аренда Билла истекает в конце декабря. Портал Transfermarkt оценивает его в 200 тысяч евро.

Отметим, что Билл сыграл за Днепр-1 17 матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Преимущественно он выходит на замену.

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