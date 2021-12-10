Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют петровский Ингулец и черниговская Десна.

В продолжении противостояний пятничной части восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги петровский Ингулец сыграет против черниговской Десны.

Сергей Лавриненко, по сравнению с поражением от луганской Зари (0:1), решил выставить с первых минут аналогичный стартовый состав.

Александр Рябоконь, на фоне ничьей против Мариуполя, предпочел сыграть по схеме с тремя центральными защитниками, выставив с первых минут Цымбалюка, а также дополнив центр поля выходом Викентия Волошина. Дегтярев сыграет в паре с Безбородько в атаке.

Ингулец: Шуст — Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко — Запорожец, Лупашко — Козак, Шишка, Коваленко — Гопей.

Запасные: Гальчук, Шарай, Плохотнюк, Бартулович, Коробенко, Головкин, Павлов, Смоляков, Якимив.



Десна: Мысак — Сафронов, Цымбалюк, Селин — Завийский, Волошин, Арвеладзе, Юрченко, Болбат — Дегтярев, Безбородько.