Украина

Подопечные Игора Йовичевича добыли уверенную победу над аутсайдером.

Последний тур УПЛ перед зимним перерывом открывался матчем в Мариуполе между одноименным клубом и СК Днепр-1.

Первый тайм долгое время проходил в равной и бескомпромиссной борьбе, но опасных моментов не возникало у ворот ни одной из команд. Так продолжалось до 34 минуты матча, когда Алексей Кащук сфолил в своей штрафной площади и гости получили право пробить пенальти. Артем Довбик подошел к точке и уверенно реализовал 11-метровый.

В самом конце первого тайма все тот же Кащук вновь подвел "азовцев", заработав вторую желтую карточку за подкат сзади., которая автоматически превратилась в красную.

Удаление поставило хозяев в довольно сложную ситуацию, ведь счет всё же позволял вернуться в игру, и время от времени во втором тайме все же необходимо было атаковать, что позволяло коллективу Игоря Йовичевича ловить подопечных Остапа Маркевича на контратаках, и лишь уверенная игра Никиты Турбаевского до поры до времени спасала хозяев от пропущенных мячей. Однако от второго пенальти голкипер Мариуполя спасти не мог и подошедший к мячу Александр Пихаленок удвоил преимущество, а через 3 минуты только появившийся на поле Билл своим голом довершил разгром хозяев.

Таким образом, после 18 туров Мариуполь занимает последнее место, набрав всего 8 очков, а СК Днепр-1 благодаря победе останется на третьем месте по итогам осенней части чемпионата, занеся в свой актив 40 баллов.

Мариуполь 0:3 Днепр-1

Голы: Довбик, 35 (с пенальти), Пихаленок, 75 (с пенальти), Билл, 78.

Мариуполь: Турбаевский - Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк - Петерман (Хромей,69), Мишнев, Очеретько (Микитишин, 82) — Топалов (Спировски,69), Кащук, Холод (Шостак, 52).



Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Сваток (Логинов, 82), Нельсон (Лучкевич, 56), Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок, Джурасек (Ди Франко,76) - Гуцуляк (Ярмолюк,83), Назаренко (Билл,77), Довбик.

Предупреждения: Меличенко, Кащук, Стасюк, Мампасси - Кравченко, Пихаленок.