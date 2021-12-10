Мариуполь - Днепр-1, Getty images
10 декабря 2021, 19:54
В рамках 18 тура УПЛ Днепр-1 в выездном поединке не оставил шансов Мариуполю (3:0).
В первом тайме команда Игора Йовичевича забила однажды — Довбик реализовал пенальти. Во втором тайме голами отметились Пихаленок и Билл.
Голы: Довбик, 35 (с пенальти), Пихаленок, 75 (с пенальти), Билл, 78.
Мариуполь: Турбаевский - Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Стасюк - Петерман (Хромей,69), Мишнев, Очеретько (Микитишин, 82) — Топалов (Спировски,69), Кащук, Холод (Шостак, 52).
Днепр-1: Кожокару, Кравченко, Сваток (Логинов, 82), Нельсон (Лучкевич, 56), Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок, Джурасек (Ди Франко,76) - Гуцуляк (Ярмолюк,83), Назаренко (Билл,77), Довбик.
Предупреждения: Меличенко, Кащук, Стасюк, Мампасси - Кравченко, Пихаленок.
Удаление: Кащук, 45+1 (Вторая жёлтая).