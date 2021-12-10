Украина

Юный футболист погиб в 2014 году.

В Краматорске открыли памятник бывшему вратарю молодежной команды Авангарда (при. ныне — СК Краматорск) Степану Чубенко.

Юного 16-летнего футболиста убили в 2014 году террористы так называемой "днр" за украинскую символику. Памятник установили в саду Бернацкого возле поля, где тренируются игроки академии клуба.

"Ми повинні пам'ятати і шанувати пам'ять людей, які ціною власного життя, відстоювали для всієї країни свій, незалежний європейський шлях, і дали майбутнім поколінням заповіт — цінувати кожну мить життя і гідно носити горде звання — українець! СТЕПАН ЧУБЕНКО — НАВІКИ ПЕРШИЙ!", — пишется в заявлении клуба.

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