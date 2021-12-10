Украина

Команда Сергея Лавриненко не могла добиться успеха в течение десяти предыдущих матчей чемпионата.

В заключительном туре украинской Премьер-лиги в 2021 году свой поединок на поле стадиона Зирка в Кропивницком предстояло провести петровскому Ингульцу и черниговской Десне. Не повторить опыт прошлого сезона, когда матч "козаков" против донецкого Шахтера примерно в это же время года был отменен с последующим техническим поражением для хозяев из-за ненадлежащего состояния футбольного покрытия, — таким был наибольший страх организаторов данного противостояния, а уже потом включался в дело непосредственный интерес обеих сторон.

Разумеется, всем командам хотелось бы завершить календарный год добытой победой, однако необходимость достижения данного результата диктовало командам еще их положение в турнирной таблице. Коллектив Сергея Лавриненко серьезно отстал от безопасной зоны в результате серии из 10 матчей кряду без побед, которая растянулась на весь осенний период и продолжилась неудачной игрой против луганской Зари на прошлых выходных (0:1). Команда Александра Рябоконя тоже узнала в этом сезоне, что такое не побеждать на длительном отрезке поединков, однако ее худшая серия была немногим короче — 6 матчей.

В первой половине отчетного поединка команде из Петрово удалось создать больше голевых возможностей, нежели оппонентам, которые были вынуждены мириться с отсутствием Тотовицкого и Калитвинцева. В частности, один лишь форвард хозяев поля, Майкл Гопей, имел два верных шанса на результативный удар, однако испортил передачи Козака и Шишки с правого фланга на ближний угол вратарской ударами в стороны от обеих штанг. Расточительность команды Лавриненко казалась достаточно опасной, однако Ингулец в этой игре решил показать смелый набор атакующих действий, поэтому пришел к своему успеху планомерно.

На 34-й минуте навес с углового на левом фланге от Полегенько завершил перед чужой вратарской ударом затылком один из наиболее высоких футболистов в составе "козаков" — центральный защитник Дмитрий Поспелов, которого совершенно оставили без опеки оппоненты. Если не брать в учет голевую возможность Дениса Безбородько уже через несколько минут, то можно сказать, что Десна провела достаточно скромный тайм в плане атакующих действий, но при этом была более содержательной при удержании мяча в ногах своих футболистов. Не хватало скорости принятия решений и исполнительского мастерства — тех самых качеств, которые как раз имеются у ее отсутствовавших в заявке полузащитников.

Еще по ходу первого тайма было очевидно, что гостям нужен игрок в атаке, который будет без труда цепляться за мяч. Филипп Буковский с этим справляется чуть ли не лучше всех остальных футболистов в УПЛ, поэтому его выход на замену был ожидаем. Рябоконь был прав в отношении этого шага, но мы сумели в этом убедиться уже после того, как его команда пропустила второй мяч. Гопей на 47-й минуте с левого фланга штрафной отдавал подачу во вратарскую, а Болбат неудачно попыткой выноса через себя лишь подарил отскок для Полегенько. Спасти ворота от удара слету с близкой дистанции Мысак шансов не имел.

Десна отыграла один мяч меньше чем через десять минут, когда Будковский удачно перевел подачу с левого фланга на набегавшего Дегтярева, а тот не менее эффектно сходу всадил мяч в правый верхний угол чужих ворот. После этого эпизода "козаки" явно чувствовали себя не так уверенно, как в моменте со своим вторым успехом, поэтому были вынуждены пережить несколько напряженных ситуаций у своих владений. В частности, было остро, когда Юрченко с быстро разыгранного штрафного на правом фланге запустил Волошина в чужие владения, но переиграть Шуста с острого угла Викентий так и не сумел.

Команды показывали достаточно открытый футбол, который при этом не обходился без небольшой грубости. Опанасенко в этом плане выделялся больше остальных, в результате чего финишировал свое выступление в этом матче досрочно из-за удара в голову Шевцову на левом фланге атаки во время борьбы за мяч. Несмотря на то, что данный эпизод имел место быть в заключительный отрезок поединка, свой запас голевых моментов Десна исчерпала незадолго до этого, когда с ударом со штрафного от Юрченко справился Шуст, а Будковский чуть позднее головой с близкой дистанции пробил над воротами. В итоге, команда Рябоконя была вынуждена уступить.

Новый 2022-й год, петровский Ингулец начнет для себя с гостевой игры против киевского Динамо, а черниговская Десна отправится на выездной матч против днепровского Днепра-1.— Десна 2:1Поспелов, 34, Полегенько, 47 — Дегтярев, 56Шуст — Полегенько, Салем, Поспелов, Опанасенко — Запорожец, Лупашко — Козак (Коробенко, 87), Шишка, Коваленко (Смоляков, 82) — Гопей (Бартулович, 78).Мысак — Сафронов, Цымбалюк (Будковский, 46), Селин — Завийский, Волошин, Арвеладзе (Картушов, 69), Юрченко, Болбат — Дегтярев, Безбородько (Шевцов, 75).Предупреждения: Коваленко, Опанасенко — Дегтярев, Селин, Сафронов