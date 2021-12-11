Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и донецкий Шахтер.

Субботнюю программу восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги будет открывать противостояние между Александрией и донецким Шахтером на поле КСК Ника.

Юрий Гура, на фоне победы над закарпатским Минаем (3:0), решил использовать с первых минут Мельника в центре обороны, в то время как Одарюк отправился на правый фланг полузащиты.

Роберто Де Дзерби, после ничьей против молдавского Шерифа (1:1), предпочел увидеть в стартовом состав в воротах Анатолия Трубина, в то время как в центр защиты отправились Марлон и Матвиенко, а Исмаили вышел на левом фланге обороны. Майкон и Степаненко разместились в опорную зону, а в линии атакующих полузащитников появились Тете, Педриньо и Мудрик.

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков — Дрышлюк, Рыбалка — Одарюк, Калюжный, Третьяков — Спинелли.

Запасные: Горох, Бухал, Кожушко, Демченко, Копина, Новиков, Устименко.



Шахтер: Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Педриньо, Мудрик — Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Бондарь, Маркос Антонио, Бондаренко, Соломон, Мораес, Сикан.



Матч Александрия — Шахтер начнется в 14:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.