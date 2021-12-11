Украина

Полузащитник харьковчан прокомментировал предстоящий матч против Черноморца.

Харьковский Металлист 1925 в заключительном поединке 2021 года сыграет в гостях против одесского Черноморца.

Полузащитник коллектива Валерия Кривенцова Максим Задерака накануне противостояния дал оценку готовности своей команды к предстоящей игре.

"Заметно, что Черноморец в последнее время серьезно прогрессирует. Они добавляют с каждой новой игрой. Можно выделить их быстрых фланговых футболистов и агрессивный прессинг — они постоянно стараются подловить соперников, поэтому нам будет очень тяжело.

Готовимся к матчу в обычном режиме: проанализировали ошибки в предыдущих матчах, но ничего особенного не было. Надеемся на положительный результат в Одессе, так как всегда отправляемся на выездные поединки только за победами.

У каждой команды в УПЛ есть какие-то амбиции, есть они и у нас. Мы будем стараться им соответствовать. Самое главное, что мы все равно продолжаем стремиться побеждать", — высказался футболист.

Напомним, что матч Черноморец — Металлист 1925 состоится 12 декабря, начало в 14:00 по киевскому времени.