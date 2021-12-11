Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ПФК Львов и полтавская Ворскла.
Дмитрий Ризнык, фото ФК Ворскла Полтава
11 декабря 2021, 19:12
В завершении субботней части восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги ПФК Львов на своем поле будет принимать полтавскую Ворсклу.
Олег Дулуб, после разгрома от донецкого Шахтера (1:6), предпочел увидеть на поле с первых минут Зозулю и Якимца на флангах обороны, в то время Брикнер отправился в опорную зону в пару к Политыло, а Ныч возглавил атаку.
Юрий Максимов, на фоне ничьей против львовского Руха (0:0), отдал предпочтение в стартовом составе Кушниренко в тройке центральных защитников, Челядин при этом сыграет в полузащите вместо Пуцлина, Пешич отправился на острие, а в рамке ворот сыграет Ткаченко.
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Романчук, Лека, Якимец — Брикнер, Политыло — Грисьо, Довгий, Эрнест — Ныч.
Запасные: Костик, Давидов, Чиряк, Бусько, Семенив, Шина, Михайлив, Сорокин, Ременяк.
Ворскла: Ткаченко — Кушниренко, Чеснаков, Яворский — Пердута, Челядин, Тилль, Якубу — Рангел, Кане — Пешич.
Запасные: Исенко, Павлюк, Прус, Нестеренко, Хрипчук, Амилькар.
Матч ПФК Львов — Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.