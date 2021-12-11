Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги Верес из Ровно сошелся в противостоянии со львовским Рухом, которое завершилось вничью.

Команды обменялись забитыми мячами по ходу встречи, при чем Руху удалось избежать минимального поражения благодаря назначенному пенальти в концовке матча, который успешно реализовал Юрий Климчук.

За Верес, в свою очередь, забитым голом отметился Сергей Панасенко на 62-й минуте.

Обзор матча:



Верес — Рух 1:1

Гол: Панасенко, 62 — Климчук, 82 (с пенальти).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Шестаков — Кучеров, Петько — Панасенко (Гегедош, 64) — Дахновский (Пасич, 64), Пасич, Сергийчук (Шестаков, 64).

Рух: Панькив — Сыч, Дидык, Белый, Роман — Федорчук, Сапуга — Альваренга (Рунич, 66), Бренер (Притула, 79), Бойчук (Мысык, 67) — Климчук.

Предупреждения: Сергийчук, Панасенко, Петько, Пасич — Сапуга, Бренер, Притула.