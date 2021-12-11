Украина

Команда Юрия Вирта осталась на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ.

В поединке 18 тура украинской Премьер-лиги ровенский Верес на своем поле упустил победу над львовским Рухом. Матч закончился со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 62 минуте, когда Сергей Панасенко расстрелял ворота соперника с 11 метров после передачи низом с правого фланга. Гости отыгрались на 82 минуте, когда Климчук реализовал пенальти.

Таким образом, Верес набрал 23 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ, а у Руха 18 баллов и 11 строчка.

Верес — Рух 1:1

Гол: Панасенко, 62 — Климчук, 82 (с пенальти).

Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Шестаков — Кучеров, Петько — Панасенко (Гегедош, 64) — Дахновский (Пасич, 64), Пасич, Сергийчук (Шестаков, 64).

Рух: Панькив — Сыч, Дидык, Белый, Роман — Федорчук, Сапуга — Альваренга (Рунич, 66), Бренер (Притула, 79), Бойчук (Мысык, 67) — Климчук.

Предупреждения: Сергийчук, Панасенко, Петько, Пасич — Сапуга, Бренер, Притула.