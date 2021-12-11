Украина
11 декабря 2021, 21:28
Львов отобрал очки у Ворсклы
Подопечные Юрия Максимова завершили календарный год УПЛ тремя матчами кряду без побед и за пределами топ-4 команд.
ПФК Львов — Ворскла, фото УПЛ
11 декабря 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
ПФК Львов — Ворскла 1:1
Голы: Ременяк, 74 — Амилькар, 65
ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Романчук, Лека, Якимец — Брикнер (Ременяк, 68), Политыло — Грисьо (Семенив, 78), Довгий, Эрнест (Бусько, 85) — Ныч (Шина, 77).
Ворскла: Ткаченко — Кушниренко, Чеснаков, Яворский — Пердута (Павлюк, 8, Амилькар, 38), Челядин (Хрипчук, 87), Тилль, Якубу — Рангел, Кане — Пешич.
Предупреждения: Грисьо, Брикнер, Довгий.