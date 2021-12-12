Football.ua представляет анонс матча 18-го тура УПЛ между Черноморцем и Металлистом 1925.
Металлист 1925 - Черноморец
12 декабря 2021, 06:30
Обе команды давно не чувствовали вкус победы. Черноморец крайний раз побеждал в 14-м туре, а Металлист 1925 и вовсе в 12-м.
Черноморец – Металлист 1925
Воскресенье, 12 декабря, 14:00. Черноморец, Одесса. Анастасия Романюк – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.
Черноморец в последних играх часто демонстрировал неплохую игру в атаке, но подопечным Юрия Мороза явно не хватало сил проводить весь матч на одинаковом уровне интенсивности. Показательным в этом плане может быть матч против Десны, где до 55-й минуты одесситы полностью переигрывали своего оппонента, обстучали весь каркас ворот Литовки, но забить не смогли. Когда силы начали покидать игроков Черноморца, опытные футболисты Десны воспользовались этим, забили один гол и были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество.
У Металлиста 1925 поводов для оптимизма еще меньше. У харьковчан в какой-то момент все разладилось как в игре в защите, так и в атаке. Пропала игровая дисциплина в оборонительных действиях и снизилась реализация.
Предугадать исход этого матча будет крайне непросто, но если Черноморец будет в завершающей стадии действовать увереннее и точнее, то вполне может быть, что победу будет праздновать именно команда Юрия Мороза. Хотя букмекеры расценивают шансы на победу этих команд как равные.
Статистика личных противостояний в УПЛ
Всего игр: 1
Победа Металлиста 1925 со счетом 3:2 (2021)
прогноз 2:1
Сергей Горбаченко, Football.ua