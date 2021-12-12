Украина

Наставник Ворсклы высказался по результатами поединка УПЛ против ПФК Львов.

Полтавская Ворскла не сумел обыграть в гостях ПФК Львов в рамках поединка УПЛ, расписав ничью на поле соперника 1:1.

Главный тренер полтавской команды Юрий Максимов прокомментировал исход поединка, а также высказался об обратной замене Павлюка в конце первого тайма.

"Тяжело пройти весь чемпионат без травм. Степанюк приехал, хотел помочь после коронавируса, а получил перелом. Скляр выбыл надолго, у Тамма коронавирус. Ребята стараются, прыгают выше головы — я доволен и благодарен им.

Бывало такое, что Кравчук выходил на замену и через 15-20 минут получал две желтые карточки. Боялись, что парень где-то перегорит, поэтому заменили Павлюка. Ничего страшного, он только делает первые шаги.

Мы взяли пять человек из дубля на этот матч. Если честно, то мы не рассчитывали на них, но у нас сложилась такая ситуация, когда столько человек травмировалось одним днем. В целом, я доволен тем, как мы прошли первый круг. Только под конец выступили хуже, чем могли", — сказал специалист в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ворскла.