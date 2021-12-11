Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги Львов на своем поле сыграл вничью с полтавской Ворсклой.

Подопечные Юрия Максимова повели в счете на 65-й минуте благодаря голу Амилькара Коджови, однако уже на 74-й минуте хозяева вернули паритет на табло после реализованного момента в исполнении Артура Ременяка.

Обзор матча:



ПФК Львов — Ворскла 1:1

Голы: Ременяк, 74 — Амилькар, 65



ПФК Львов: Ильющенков — Зозуля, Романчук, Лека, Якимец — Брикнер (Ременяк, 68), Политыло — Грисьо (Семенив, 78), Довгий, Эрнест (Бусько, 85) — Ныч (Шина, 77).



Ворскла: Ткаченко — Кушниренко, Чеснаков, Яворский — Пердута (Павлюк, 8, Амилькар, 38), Челядин (Хрипчук, 87), Тилль, Якубу — Рангел, Кане — Пешич.



Предупреждения: Грисьо, Брикнер, Довгий.