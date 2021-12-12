Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию поединка УПЛ.

В восемнадцатом туре украинской Премьер-Лиги киевское Динамо на своем поле примет луганскую Зарю.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Предлагаем ознакомиться с предматчевыми раскладами и анонсом поединка по этой ссылке.

После 17 игр Динамо Киев набрало 44 очка и находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, а у луганской Зари 35 баллов и четвертая строчка соответственно.

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