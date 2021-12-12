Украина
12 декабря 2021, 15:55
Черноморец удержал победу над Металлистом 1925
Одесситы закрыли неудачную серию из трех поражений для себя, но продлили полосу неудач харьковчан до семи поражений кряду.
Черноморец — Металлист 1925, фото УПЛ
12 декабря 2021, 15:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Черноморец — Металлист 1925 2:1
Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 6 — Марлисон, 57 (пен.)
Черноморец: Кучерук — Путря, Биловар, Дубко (Кадири, 67), Кузык — Цитаишвили, Кравченко, Смирный, Авагимян — Исаенко (Билошевский, 80) — Ванат (Бугай, 67).
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай — Габелок — Савин (Фабиньо, 80), Крыськив (Батюшин, 80), Задерака, Ременюк — Марлисон (Островский, 87).
Предупреждения: Ткачук, Савин, Шершень, Ченбай