Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Динамо Киев — Заря
12 декабря 2021, 19:58
В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло вничью с луганской Зарей на стадионе НСК Олимпийский.
Команды обменялись забитыми мячами по ходу встречи, авторами которых стали Виталий Буяльский и Аллахьяр Сайядманеш, но выявить сильнейшего им в итоге так и не удалось.
Обзор матча:
Динамо Киев — Заря 1:1
Голы: Буяльский, 44 — Сайядманеш, 49
Динамо Киев: Бущан — Тымчик (Караваев, 56), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Вербич, 56) — Гармаш (Кулач, 90+1).
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб (Фримпонг, 90+4), Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина (Снурницын, 90+4) — Громов (Кабаев, 72), Гладкий, Сайядманеш.
Предупреждения: Мацапура, Назарина