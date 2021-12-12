Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло вничью с луганской Зарей на стадионе НСК Олимпийский.

Команды обменялись забитыми мячами по ходу встречи, авторами которых стали Виталий Буяльский и Аллахьяр Сайядманеш, но выявить сильнейшего им в итоге так и не удалось.

Обзор матча:

Динамо Киев — Заря 1:1

Голы: Буяльский, 44 — Сайядманеш, 49



Динамо Киев: Бущан — Тымчик (Караваев, 56), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Вербич, 56) — Гармаш (Кулач, 90+1).



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб (Фримпонг, 90+4), Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина (Снурницын, 90+4) — Громов (Кабаев, 72), Гладкий, Сайядманеш.



Предупреждения: Мацапура, Назарина