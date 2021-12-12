Украина

Луганчане выстояли под мощным натиском соперников в концовке матча.

Куда эффектнее, конечно, могло бы быть, если бы центральный поединок восемнадцатого тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и луганской Зарей на НСК Олимпийский торжественно закрыл бы последний футбольный уик-энд нашего футбола в 2021 году, однако это право было передано Колосу и Минаю, что, впрочем, никоим образом не повлияло на принципиальность встречи между коллективами Мирчи Луческу и Виктора Скрипника.

"Мужики" по-прежнему хотят считаться третьей силой нашего футбола, но в нынешних реалиях им еще предстоит отвоевать этот статус у днепровского Днепра-1, который свой матч в текущем туре, к слову, выиграл, поэтому нарасти отрыв от луганчан до пяти очков. Это делало задачу по добыче победы для команды Виктора Скрипника еще более ответственной, так как уходить с таким отставанием от конкурентов в турнирной таблице было бы совершенно неуместным перед длительной паузой.

Что же касается "бело-синих", то за их выступлением в отчетной игре наблюдал со стороны донецкий Шахтер, который накануне с трудом обыграл Александрию на выезде впервые за два года (2:1), после чего отправился разбираться с внутренними проблемами на период "зимней спячки". Разумеется, что команда Роберто Де Дзерби хотела бы в это время находиться в статусе абсолютного лидера турнирной таблицы, но для этого Динамо предстояло во второй раз за неделю допустить осечку, на фоне поражения от лиссабонской Бенфики (0:2). Не выиграла свой последний еврокубковый матч этого сезона и Заря, упустив победу над норвежским Буде-Глимт (1:1).

Отчетный поединок был историей о том, как одна команда регулярно наведывалась в чужие владения с опасными завершающими ударами, а другая старалась уберечь собственные ворота от пропущенного гола, и при этом лишь изредка показывалась на противоположной половине в контратаках. Фанаты Динамо будут абсолютно правы, когда скажут, что их клуб безраздельно владел инициативой, однако у соперников в рамке ворот был Дмитрий Мацапура. Поверьте, это говорило о многом!

Голкипер Зари начал спасать собственные ворота уже с десятой минуты поединка, забрав намертво удар головой от Гармаша с близкой дистанции, хотя до этого его команда перспективно сходила в атаку, которая была близка к удачному завершению с помощью дальнего удара Назарины с правого фланга, но мяч нырнул мимо противоположной штанги. Момент для команды Виктора Скрипника был действительно редким, а от того и очень ценным. Фактически, начиная от первого голевого шанса Гармаша в этой игре, луганчане были вынуждены сидеть на своей половине под натиском оппонентов.

Динамо имело возможности забивать различными способами, и при этом совершенно не стеснялось проводить красивую геометрию атак на чужие владения. Чего стоил только закрученный в дальнюю штангу удар от Цыганкова с правого фланга штрафной с предельно острого угла! А ведь еще были фантастические спасения ворот от Фаворова, в которого умудрился попасть Гармаш с нескольких метров до казавшихся пустыми ворот, а также Мацапуры, которому пришлось отражать удар Дениса несколькими минутами ранее. В целом, хозяева давили, а в конце тайма пришли к успеху.

Конечно, без Гармаша не обошлось и в данной ситуации, так как именно через ноги Дениса прошел мяч в полукруге у штрафной для того, чтобы передача Шапаренко оказалась доставлена в центр на свободную позицию для Буяльского. Виталию никто не мешал выбрать угол ворот для завершающего удара, поэтому промахнуться он шансов не имел. Эпизод этот произошел незадолго до конца первого тайма, поэтому гол сразу же окрестили "голом в раздевалку". Неоднократно имели место быть поединки, где подобные выпады соперников сбивали с толку Зарю.

Неизвестно, что говорил Скрипник своим подопечным в перерыве, но в стартовые минуты второго тайма они прекрасно знали, за чем именно устремляются к чужим воротам в поисках собственного счастья. В итоге, Аллахьяру понадобилось всего четыре минуты для того, чтобы завершить передачу Фаворова с правого фланга контратаки ударом с разворотом корпуса. Все события перед матчем, да и настроения непосредственно на поле, указывали на то, что для иранского форварда это был последний матч за луганскую Зарю, так как его контракт завершается уже в последний день уходящего года. Празднование с символическим указанием на дверь (или так просто совпало, кто знает) было очень уместным.

Понятное дело, что ничейный счет на табло совершенно никак не мог устроить команду Мирчи Луческу, поэтому Динамо с остервенением принялось атаковать чужие ворота, и одни лишь мастера статистики могли уследить за тем, сколько именно сейвов сделал Дмитрий Мацапура на линии собственных ворот. Пробивали в рамку Зари все, кто только мог из состава "бело-синих", однако переиграть голкипера казалось попросту невозможным. Оборона луганчан справлялась с выносами только тогда, когда эпизоды были действительно простыми для чтения, или же соперники сами загоняли свои розыгрыши в глухой угол.

Однако, как бы "бело-синие" не пыхтели на чужой половине, а очень даже хорошо, что они и вовсе не поймали случайную контратаку на свои ворота, после чего положение дел могло бы стать настоящей катастрофой. Киевляне задавили соперника количеством создаваемой угрозы подчистую, однако с реализацией у них в очередной раз оказались серьезные проблемы. Так уж получается, что эта проблема догнала команду Луческу и на внутренней арене, а победителем от этого оказался, ожидаемо, донецкий Шахтер. И Аллахьяр, разумеется. Этот вечер был посвящен иранскому форварду и его красивому прощанию.

Сайядманеш

Официальные матчи 2022 года для киевского Динамо начнутся с домашней игры против петровского Ингульца, а луганская Заря на своем поле будет принимать Мариуполь.Динамо Киев — Заря 1:1Буяльский, 44 —, 49Бущан — Тымчик (Караваев, 56), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Вербич, 56) — Гармаш (Кулач, 90+1).Мацапура — Фаворов, Вернидуб (Фримпонг, 90+4), Имереков, Жуниньо — Цвек, Хомченовский, Назарина (Снурницын, 90+4) — Громов (Кабаев, 72), Гладкий, Сайядманеш.Предупреждения: Мацапура, Назарина