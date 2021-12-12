Украина

Ковалевский клуб переломил ход поединка и добился успеха.

Колос одержал волевую победу над Минаем в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Минай вел большую часть поединка, когда на 11-й минуте отличился нападающий Олег Вишневский. Однако хозяевам удалось сравнять счет на 88-й минуте усилиями Вадима Милько, реализовавшего пенальти, а спустя две минуты Александр Черноморец принес победу ковалевцам.

Вышедший на замену во втором тайме Евгений Селезнев ничем не сумел помочь Минаю.

Колос – Минай 2:1

Голы: Милько, 88 (пен.), Черноморец, 90 – Вишневский, 11.

Колос: Волынец – Ром, Петров, Черноморец, Золотов – Ильин, Богданов (Костышин, 77), Милько, Сантос – Лысенко (Нуриев, 55), Сичинава (Ренан Абнер, 64).

Минай: Пеньков – Гончар (Векляк, 25), Горин, Матич, Кныш – Месхи, Петрусенко – Мякушко, Кулиев (Кобак, 83), Коваленко (Байдал, 83) – Вишневский (Селезнев, 62).

Предупреждения: Ильин – Горин, Месхи, Кулиев, Коваленко, Кныш.