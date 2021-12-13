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Football.ua рассказывает, что происходило в 18-м туре УПЛ

Завершился 18-й тур УПЛ и не обошелся без сюрпризов. Днепр-1 крупно на выезде одолел Мариуполь 3:0. Ингулец довольно неожиданно переиграл Десну 2:1.

В субботу Шахтер одержал волевую победу над Александрией на выезде 2:1, а Верес против Руха и Львов против Ворсклы сыграли вничью 1:1.

В воскресенье Черноморец переиграл Металлист 1925 со счетом 2:1. Киевское Динамо не сумело переиграть Зарю 1:1, а Колос добыл волевую победу над Минаем 2:1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР

Днепр-1 забил много, а мог еще больше

Мариуполь довольно часто проигрывает матчи, в которых демонстрирует великолепную атакующую игру и страдает плохой реализацией собственных моментов. Но матч против Днепра-1 был не из их числа. Подопечные Игора Йовичевича доминировали весь матч и абсолютно заслуженно крупно победили. Имел возможности для того, чтобы увеличить свой бомбардирский результат Артем Довбик, но проиграл несколько дуэлей голкиперу Мариуполя Турбаевскому.

Неожиданная, но заслуженная победа Ингульца

Ингулец с первых же минут принялся активно ходить вперед и создавать моменты у ворот Десны. Как следствие, голы не заставили себя долго ждать. Сначала точный удар Поспелова, а после мощный выстрел Полегенько установили угрожающие 2:0 на табло для Десны. Великолепным дальним ударом черниговцам удалось сократить отставание, но заработать хотя бы ничью не получилось.

Триумфальное возвращение Мораеса

Обоюдоострая игра была в Александрии. Шахтер владел территориальным и игровым преимуществом, но подопечные Юрия Гуры не забывали о своих контратаках. В первом тайме болельщики голов не увидели, а вот во втором первой забила Александрия. В этот момент казалось, что Шахтер рискует потерять очки, но сперва прекрасный гол Соломона из-за пределов штрафной, а потом гол Мораеса принесли Шахтеру столь нужный результат. Отмечаем возвращение бразильца на поле после столь тяжелой травмы. Это взятие ворот было особо эмоциональным.

Верес удержал ничью с Рухом

Многие критиковали Леонида Кучука и его команду за то, что они играют в слишком закрытый футбол. И вот последние несколько туров все поменялось. Рух начал создавать большое количество моментов у ворот соперников. Так в прошлом туре еле унесла ноги Ворскла, заработавшая ничью. Также было в этом туре в матче против Вереса. Рух создал больше возможностей для взятия ворот, но матч закончился 1:1.

Экспериментальная Ворскла сыграла вничью со Львовом

Юрий Максимов в матче со Львовом дал игровую практику большому количеству футболистов, которые по тем или иным причинам не имели ее в первой половине сезона. Ворскла забила первой, но менее десяти минут понадобилось футболистам Львова, чтобы сравнять счет. Результат 1:1 так и продержался вплоть до финального свистка Андрей Коваленко.

Первая домашняя победа Черноморца

Черноморец часто хорошо начинает и постепенно угасает. Так было и в матче против Металлиста 1925. Одесситам удалось забить два быстрых гола. Отдельно отмечаем невероятный по своей красоте гол Сергея Кравченко. Во втором тайме Металлист 1925 один мяч отыграл, но не более. Хотя отдаем должное команде Валерия Кривенцова, которая создала уйму возможностей и, как минимум, не должна была проигрывать этот матч.

Заря вырывает ничейный результат у Динамо

Центральный матч тура был сыгран в Киеве на НСК Олимпийский. Столичные футболисты весь первый тайме сидели на воротах Мацапуры и создавали момент за моментом. Абсолютно логичным казался гол Виталия Буяльского забитый под конец первого тайма.

На второй тайм Заря вышла совсем иначе и с первых минут создала сразу несколько опасных голевых моментов. Сайядманеш сумел реализовать один из них. Сразу после гола иранца мог забивать Назарина и выводить свою команду вперед. После такой вспышки активности Динамо сумело вернуть себе инициативу и до конца матча уже именно киевляне продолжали нагнетать события у ворот Зари. Второй раз огорчить Мацапуру не вышло.

Колос спасает матч за две минуты

Минаю удалось достаточно быстро забить гол на старте первого тайма. Весь матч Колос пытался сравнять счет. При этом Минай имел свои неплохие возможности забить второй гол и закрыть все вопросы. Один Сергей Мякушко имел несколько возможностей удваивать счет.

В концовке встречи Колос заработал пенальти, который спокойно реализовал Милько, а уже через две минуты подачу со штрафного замкнул Черноморец. Случилось это на 90-й минуте матча. После этого еще один неплохой момент имел Минай, но нападающий пробил немного выше из убойной позиции.

Статистика игроков

На зимний перерыв уходим со следующими индивидуальными показателями: лучший бомбардир – Артем Довбик, лучший ассистент – Оливье Тилль.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Главные изменения после 18-го тура – Шахтер единоличным лидером идет на зимнюю паузу. Осечка киевлян в матче с Зарей позволила "горнякам" оторваться на два очка. Отмечаем, что Днепр-1 на паузу уходит на третьем месте в чемпионате. Кто не помнит, год назад днепряне на зимний перерыв отправились на последнем месте в турнирной таблице.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Шахтер 18 15 2 1 49 10 39 47 2 Динамо Киев 18 14 3 1 47 9 38 45 3 Днепр-1 18 13 1 4 35 17 18 40 4 Заря 18 11 3 4 37 19 18 36 5 Ворскла 18 9 6 3 30 18 12 33 6 Александрия 18 7 5 6 19 16 3 26 7 Десна 18 7 4 7 22 27 -5 25 8 Колос 18 7 3 8 14 23 -9 24 9 Верес 18 6 5 7 15 20 -5 23 10 Металлист 1925 18 6 1 11 17 29 -12 19 11 Рух 17 4 6 7 16 21 -5 18 12 ПФК Львов 18 4 5 9 14 30 -16 17 13 Черноморец 18 3 5 10 20 40 -20 14 14 Ингулец 17 3 4 10 13 28 -15 13 15 Минай 18 1 7 10 12 30 -18 10 16 Мариуполь 18 2 2 14 21 44 -23 8

Следующий тур

УПЛ уходит на зимнюю паузу. Следующий тур запланирован на конец февраля.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 19-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua