Украина

Футболист рассказал о договорных играх в его жизни.

Бывший хавбек киевского Динамо и сборной Украины Роман Максимюк рассказал, как обвинения в участии в договорных играх не позволили ему построить тренерскую карьеру.

Напомним, ранее Максимюка обвиняли в организации матчей с фиксированным результатом в молодежном чемпионате Украины U-21.

"Замучился все всем объяснять. В разных передачах показывались факты договорных матчей в украинском футболе. Было на меня заявление от человека, которого я тренировал (прим. заявление экс-игрока Металлиста U-21 Евгения Малика, который участвовал в договорных играх). Он сказал, что написал заявление под давлением.

Говорили, что я в перерыве матча Волынь U-21 — Днепр U-21 подходил к футболистами и предлагал сдать игру. Но у нас на поле в Луцке сверху на трибунах сидел Виталий Кварцяный, который наблюдал за всеми действиями игроков. Такие серьезные вещи в перерыве не решаются. Невозможно такие вещи за несколько минут объяснить".

"Клубы начали страховаться — ставили диктофоны и так далее. Договоренность между командами раньше была на уровне руководства и так далее. Но на этом футболисты и нечестные люди не зарабатывали. Я работаю грузчиком из-за этих заявлений. Они поставили крест на моей тренерской карьере.

Когда на меня перевели все стрелки, то приписали к договорнякам Металлиста U-21, Полтавы и остальных. Я не хотел вести никаких расследований", — сказал Максимюк в интервью YouTube каналу Бомбардир.

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