Украина

Футболист рассказал свою историю, связанную с игроманией.

Бывший полузащитник киевского Динамо, Днепра и сборной Украины Роман Максимюк рассказал, как азартные игры помешали его карьере. Ныне 47-летний спортсмен работает грузчиком в супермаркете.

"Было три друга — я, Мазяр и Езерский. Мы всегда друг другу помогали. Мы с Мазяром любили в казино поиграть, а Езерский нас вытаскивал. Могли до 2-3 ночи поиграть. Было так, что спали в казино, а на утро ехали на тренировку. Но я не горжусь этом. Игромания — это болезнь. У спортсменов азарт в крови, и нас оно затягивало. Проиграл все... Долги... Занимал деньги, потом уже не одалживали. Карьера шла по наклонной.

Проиграл все в Днепре. За три месяца проиграл все, что у меня было. Машина была сдана в ломбард... Около 300 тысяч долларов. И это только за один период. Ходил к психологу много раз. Клуб пытался спасать меня, лимит ставили. Все старались бороться.

Переходил в луцкую Волынь, так как там не было казино. Подпольные может быть, а у нас официальные. Мог пойти в Металлист к Маркевичу. Но я боролся как мог, все шло на перекосяк. Казино все равно будет. Советую молодым футболистам ни ногой туда не заходить", — рассказал Максимюк в интервью YouTube каналу Бомбардир.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Также у нас есть Instagram.



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS, Instagram.