Украина

Форвард покинул ровненский клуб.

Ровненский Верес и нападающий Роберт Гегедош досрочно прекратили сотрудничество.

Футболист получил статус свободного агента.

Гегедош присоединился к Вересу в сентябре 2020 года и с тех пор сыграл за команду Юрия Вирта 45 поединков, в которых сумел отличиться десятью забитыми мячами.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 14-ти поединках Вереса в рамках УПЛ, в которых по разу сумел отличиться голом и результативной передачей. Всего на счету футболиста 507 сыгранных минут в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Ровненский клуб поблагодарил 28-летнего футболиста за вклад в развитие команды, а также пожелал дальнейших успехов в спортивной карьере.