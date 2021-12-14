Форвард покинул ровненский клуб.
роберт гегедош, нк верес
14 декабря 2021, 22:23
Ровненский Верес и нападающий Роберт Гегедош досрочно прекратили сотрудничество.
Футболист получил статус свободного агента.
Гегедош присоединился к Вересу в сентябре 2020 года и с тех пор сыграл за команду Юрия Вирта 45 поединков, в которых сумел отличиться десятью забитыми мячами.
В текущем сезоне нападающий принял участие в 14-ти поединках Вереса в рамках УПЛ, в которых по разу сумел отличиться голом и результативной передачей. Всего на счету футболиста 507 сыгранных минут в Премьер-Лиге в этом сезоне.
Ровненский клуб поблагодарил 28-летнего футболиста за вклад в развитие команды, а также пожелал дальнейших успехов в спортивной карьере.