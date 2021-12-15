Стали известны пары соперников в национальном кубке.
Динамо - Александрия, УПЛ
15 декабря 2021, 14:19
Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины.
В числе сеяных оказались Динамо, Шахтер, Заря и Ворскла, несеяными – стали Днепр-1, Александрия, Львов и Металлист.
В результате жеребьевки были определены следующие пары:
Днепр-1 – Ворскла
Львов – Шахтер
Александрия – Динамо
Металлист – Заря
Матчи пройдут на поле несеяных команд. Базовый день проведения поединков четвертьфинальной стадии – 2 марта 2021 года.