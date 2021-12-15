Украина

Стали известны пары соперников в национальном кубке.

Сегодня в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины.

В числе сеяных оказались Динамо, Шахтер, Заря и Ворскла, несеяными – стали Днепр-1, Александрия, Львов и Металлист.

В результате жеребьевки были определены следующие пары:

Днепр-1 – Ворскла

Львов – Шахтер

Александрия – Динамо

Металлист – Заря

Матчи пройдут на поле несеяных команд. Базовый день проведения поединков четвертьфинальной стадии – 2 марта 2021 года.