Украина

Максим Стефанский анонсировал трансферы в зимнее трансферное окно.

Спортивный директор Львова Максим Стефанский рассказал о том, какую работу будет проводить клуб во время зимнего трансферного окна. Функционер признался, что уже в ближайшее время должны состояться переговоры, предметом которых станет возможное подписание нового футболиста.

"Мы точно после паузы будем сильнее. У нас есть люди, с которыми мы сейчас общаемся и пытаемся договориться. Некоторые приедут уже в эти выходные мы их очень ждем.

Сборы покажут с кем мы будем расставаться, потому что мы не хотим допускать ошибок. Нужно взять более сильных футболистов тогда можно будет говорить о том что кто-то уйдет", — заявил Стефанский в программе Футбол NEWS.

Напомним, что ПФК Львов ушел на зимнюю паузу, расположившись на 12-й строчке в турнирной таблице УПЛ. В активе у команды 17 набранных очков, что на три больше, чем у их ближайшего преследователя — одесского Черноморца.