Украина

Тренер покинул закарпатский клуб.

Минай на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер клуба Игорь Леонов покинул свой пост.

О причинах данного решения ничего неизвестно. Специалист и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию.

Отметим, что Леонов руководил командой в последних девяти играх чемпионата после отставки Василия Кобина.

Под его руководством Минай добыл четыре ничьи и в пяти матчах уступил. О новом наставнике будет известно позже.