Украина 16 декабря 2021, 21:55 Минай объявил об отставке Леонова Тренер покинул закарпатский клуб. Игорь Леонов, СК Днепр-1 16 декабря 2021, 21:55 Минай на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер клуба Игорь Леонов покинул свой пост. О причинах данного решения ничего неизвестно. Специалист и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию. View this post on Instagram A post shared by FC Minaj (@minaj_footballclub) Отметим, что Леонов руководил командой в последних девяти играх чемпионата после отставки Василия Кобина. Под его руководством Минай добыл четыре ничьи и в пяти матчах уступил. О новом наставнике будет известно позже. Люди Игорь Леонов Команды Минай Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте