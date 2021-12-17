Украина

Украинский защитник продолжит карьеру в России.

Защитник донецкого Шахтера, выступающий на правах аренды за Мариуполь завершил свой трансфер в московский Локомотив.

Сумма трансфера не разглашается. Украинский футболист подписал контракт с "железнодорожниками" сроком на пять лет.

Последние полгода Мампасси провел в Мариуполе, за который сыграл 16 поединков в текущем сезоне, отличившись одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.