Украина

Игрок Металлиста — о предстоящей встрече с Зарей.

Вингер Металлиста Евгений Подлепенец поделился эмоциями от результатов жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которой его команда встретится с Зарей.

"Было бы интересно сыграть с каждой командой, которая могла нам достаться. Заря — значит, Заря. Воспринял результаты жеребьевки позитивно. Соперник практически каждый год занимает 3-е место в УПЛ, будет сложная игра".

Луганчане очень хорошо выступили в Лиге конференций — 7 очков в достаточно сложной группе, молодцы. Сбалансированная команда, качественные исполнители и один из лучших тренеров в Украине.

Матч в Харькове, это нам на руку. Заря давно уже не играла при таком количестве зрителей, и мы должны сделать незабываемый день для нее", — приводит слова Подленеца официальный сайт Металлиста.

Кубковый поединок Металлист — Заря состоится в начале весны. Базовая дата — 2 марта.

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