Украина

"Горняки" определяют лучшего футболиста года в голосовании среди болельщиков.

Шахтер объявил о старте голосования среди своих болельщиков, целью которого будет определить лучшего футболиста первой команды "горняков" по итогам 2021 года.

В список номинантов попали семь футболистов: вратарь Андрея Пятов, вратарь Анатолий Трубин, опорный полузащитник Тарас Степаненко, плеймейкер Марлос, вингер Манор Соломон, крайний полузащитник Михаил Мудрик и нападающий Лассина Траоре.

Список номинантов составлялся среди прошлых победителей в голосованиях по итогам каждого месяца. Принять участие в опросе можно на официальных страницах Шахтер в соцсетях.

Предлагаем вам также оставить свой голос в альтернативном опросе от Football.ua.