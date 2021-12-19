Украина

Болельщики оценили действия полузащитника.

Декабрь 2021 года для киевского Динамо ознаменовался напряженными противостояниями на внутренней арене, а также неудачным заключительным поединком Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской Бенфики (0:2).

В матчах против закарпатского Миная (2:0), ровенского Вереса (3:0) и луганской Зари (1:1) подопечные Мирчи Луческу сумели набрать семь очков, благодаря чему продолжили погоню за донецким Шахтером в турнирной таблице.

Болельщикам было предложено принять участие в голосовании относительно лучшего игрока декабря на клубных ресурсах, а на выбор были предложены пять кандидатов: полузащитники Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Беньямин Вербич, голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

В итоге, из 5800 респондентов 33% отдали свои голоса за Николая Шапаренко, который отыграл от свистка до свистка все перечисленные матчи, отличившись голевым пасом в матче против Вереса.

В пользу Буяльского отошли 23% голосов, Бущан оставил себе 18%, а Вербич и Миколенко разделили 14% и 12% соответственно.