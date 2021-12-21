Football.ua предлагает болельщикам выбрать лучшего тренера УПЛ по итогам декабря.
Выбирать лучшего тренера в декабре мы будем на основании всего двух туров. У нас представлено два тренера, которые показали стопроцентный результат и один специалист, который одержал победу и сыграл вничью с командой, которая до матча считалась фаворитом.
Роберто Де Дзерби (Шахтер)
Позиция в таблице: 1
Результаты: 2 победы
Забитые голы: 8
Пропущенные: 2
Матчи "на ноль": 0
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
03 ДЕКАБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
11 ДЕКАБРЯ 2021
Оба матча для Шахтера в декабре в УПЛ были непростыми. Пускай не вводит в заблуждение крупный счет матча со Львовом. Напоминаем, что Львов забил первым и только под конец тайма Шахтер сумел сравнять и уйти на перерыв с ничейным результатом. А уже во втором тайме великолепное выступление Миши Мудрика помогло Шахтеру добыть столь убедительную победу.
В матче против Александрии у Шахтера также была волевая победа. Александрийцы забили первыми, а вышедшие на замену игроки полностью перевернули исход встречи, и Шахтер одержал столь желанную победу, которая позволила "горнякам" отправиться на зимний перерыв на первом месте в чемпионате.
Ярослав Вишняк (Колос)
Позиция в таблице: 8
Результаты: 2 победы
Забитые голы: 3
Пропущенные: 1
Матчи "на ноль": 1
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
04 ДЕКАБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
12 ДЕКАБРЯ 2021
Ярослав Вишняк сумел добыть две победы во главе Колоса и значительно улучшить турнирное положение своей команды перед зимним перерывом. Футболисты из Ковалевки сумели минимально обыграть Металлист 1925, а также в последнем домашнем матче вырвали эмоциональную победу у Миная. Команда проигрывала весь матч и в заключительные минуты забила дважды и не только спаслась от поражения, а и вырвала победу.
Виктор Скрипник (Заря)
Позиция в таблице: 4
Результаты: 1 победа, 1 ничья
Забитые голы: 2
Пропущенные: 1
Матчи "на ноль": 1
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
05 ДЕКАБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
12 ДЕКАБРЯ 2021
Заря Виктора Скрипника сумела минимально обыграть Ингулец благодаря голу Дениса Фаворова, но оказался главный тренер луганчан среди кандидатов на звание лучшего в месяце за матч в 18-м туре УПЛ, где его команда не уступила киевскому Динамо. Если вспоминать весь сценарий того поединка, то киевляне превосходили своего соперника и вполне могли выиграть тот матч. Ударным у Зари получился старт второго тайма. Этот сильный отрезок в исполнении футболистов Зари и позволил команде Виктора Скрипника зацепиться за очки в том матче.
Сергей Горбаченко, Football.ua