Украина

Football.ua предлагает болельщикам выбрать лучшего тренера УПЛ по итогам декабря.

Выбирать лучшего тренера в декабре мы будем на основании всего двух туров. У нас представлено два тренера, которые показали стопроцентный результат и один специалист, который одержал победу и сыграл вничью с командой, которая до матча считалась фаворитом.

Роберто Де Дзерби (Шахтер)

Позиция в таблице: 1

Результаты: 2 победы

Забитые голы: 8

Пропущенные: 2

Матчи "на ноль": 0

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Оба матча для Шахтера в декабре в УПЛ были непростыми. Пускай не вводит в заблуждение крупный счет матча со Львовом. Напоминаем, что Львов забил первым и только под конец тайма Шахтер сумел сравнять и уйти на перерыв с ничейным результатом. А уже во втором тайме великолепное выступление Миши Мудрика помогло Шахтеру добыть столь убедительную победу.

В матче против Александрии у Шахтера также была волевая победа. Александрийцы забили первыми, а вышедшие на замену игроки полностью перевернули исход встречи, и Шахтер одержал столь желанную победу, которая позволила "горнякам" отправиться на зимний перерыв на первом месте в чемпионате.

Ярослав Вишняк (Колос)

Позиция в таблице: 8

Результаты: 2 победы

Забитые голы: 3

Пропущенные: 1

Матчи "на ноль": 1

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Ярослав Вишняк сумел добыть две победы во главе Колоса и значительно улучшить турнирное положение своей команды перед зимним перерывом. Футболисты из Ковалевки сумели минимально обыграть Металлист 1925, а также в последнем домашнем матче вырвали эмоциональную победу у Миная. Команда проигрывала весь матч и в заключительные минуты забила дважды и не только спаслась от поражения, а и вырвала победу.

Виктор Скрипник (Заря)

Позиция в таблице: 4

Результаты: 1 победа, 1 ничья

Забитые голы: 2

Пропущенные: 1

Матчи "на ноль": 1

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Заря Виктора Скрипника сумела минимально обыграть Ингулец благодаря голу Дениса Фаворова, но оказался главный тренер луганчан среди кандидатов на звание лучшего в месяце за матч в 18-м туре УПЛ, где его команда не уступила киевскому Динамо. Если вспоминать весь сценарий того поединка, то киевляне превосходили своего соперника и вполне могли выиграть тот матч. Ударным у Зари получился старт второго тайма. Этот сильный отрезок в исполнении футболистов Зари и позволил команде Виктора Скрипника зацепиться за очки в том матче.

Сергей Горбаченко, Football.ua