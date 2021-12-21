Украина

Football.ua подводит итоги футбольного декабря в украинской Премьер-лиге и предлагает выбрать лучшего игрока ушедшего месяца.

В ноябре без особой конкуренции лучшим стал Артем Довбик. Есть форвард Днепра-1 в списке кандидатов и на этот раз, помимо него есть еще его одноклубник и представители: Шахтера, Динамо и Зари.

Михаил Мудрик (левый полузащитник, Шахтер)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2

Голы: 0

Голевые передачи: 3

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Итоги месяца: Михаил Мудрик оба матча в декабре в УПЛ начинал в старте, и если в игре против Александрии его роль была не столь заметной, то матч против Львова Михаил провел просто превосходно и сделал все, чтобы его команда праздновала итоговый успех в том поединке.

Артем Довбик (нападающий, Днепр-1)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2

Голы: 2

Голевые передачи: 1

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Итоги месяца: форвард Днепра-1 Артем Довбик даже не думает останавливаться на достигнутом. Забил свои рядовые голы в ворота Черноморца и Мариуполя, а также записал на свой счет голевую передачу.

Александр Пихаленок (центральный полузащитник, Днепр-1)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2

Голы: 2

Голевые передачи: 0

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Итоги месяца: в играх с более слабыми соперниками Александр Пихаленок в центре поля обеспечивает для Днепра-1 то, что называется разницу в классе. Ни Черноморец, ни Мариуполь не имели шансов в игре против днепрян. Пихаленок на пару с Игнатенко овладели центром поля и постепенно поглощали своего оппонента. Даже первый забитый гол одесситами не пошатнул веру в то, что в том матче для подопечных Игора Йовичевича все закончится хорошо.

Виктор Цыганков (правый полузащитник, Динамо)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2

Голы: 1

Голевые передачи: 1

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР

Итоги месяца: лидер киевского Динамо Виктор Цыганков привычно был лучшим в составе своей команды в матчах против Вереса и против Зари. И если в матче против ровенского коллектива удалось отличиться голом и голевой передачей, то вот в матче против Зари отметиться голевыми действиями Виктору не удалось, хотя Цыганкова сделал достаточно много для того, чтобы его команда праздновала победу в том матче.

Аллахьяр Сайядманеш (нападающий, Заря)

Количество матчей в УПЛ в ноябре: 1

Голы: 1

Голевые передачи: 0

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР

Итоги месяца: отдаем должное иранскому форварду Зари, который проводил свой последний матч в футболке луганской команды. В нужный момент в который раз блеснул своим индивидуальным мастерством и продемонстрировал, как нужно относиться к тому количеству голевых моментов, которое у тебя есть. Забил Сайядманеш в ворота киевлян уверенно, не делая лишних касаний. В том игровом эпизоде иранец сделал все идеально.

Сергей Горбаченко, Football.ua