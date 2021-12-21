Football.ua подводит итоги футбольного декабря в украинской Премьер-лиге и предлагает выбрать лучшего игрока ушедшего месяца.
В ноябре без особой конкуренции лучшим стал Артем Довбик. Есть форвард Днепра-1 в списке кандидатов и на этот раз, помимо него есть еще его одноклубник и представители: Шахтера, Динамо и Зари.
Михаил Мудрик (левый полузащитник, Шахтер)
Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2
Голы: 0
Голевые передачи: 3
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
03 ДЕКАБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
11 ДЕКАБРЯ 2021
Итоги месяца: Михаил Мудрик оба матча в декабре в УПЛ начинал в старте, и если в игре против Александрии его роль была не столь заметной, то матч против Львова Михаил провел просто превосходно и сделал все, чтобы его команда праздновала итоговый успех в том поединке.
Артем Довбик (нападающий, Днепр-1)
Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2
Голы: 2
Голевые передачи: 1
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
06 ДЕКАБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
10 ДЕКАБРЯ 2021
Итоги месяца: форвард Днепра-1 Артем Довбик даже не думает останавливаться на достигнутом. Забил свои рядовые голы в ворота Черноморца и Мариуполя, а также записал на свой счет голевую передачу.
Александр Пихаленок (центральный полузащитник, Днепр-1)
Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2
Голы: 2
Голевые передачи: 0
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
06 ДЕКАБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
10 ДЕКАБРЯ 2021
Итоги месяца: в играх с более слабыми соперниками Александр Пихаленок в центре поля обеспечивает для Днепра-1 то, что называется разницу в классе. Ни Черноморец, ни Мариуполь не имели шансов в игре против днепрян. Пихаленок на пару с Игнатенко овладели центром поля и постепенно поглощали своего оппонента. Даже первый забитый гол одесситами не пошатнул веру в то, что в том матче для подопечных Игора Йовичевича все закончится хорошо.
Виктор Цыганков (правый полузащитник, Динамо)
Количество матчей в УПЛ в ноябре: 2
Голы: 1
Голевые передачи: 1
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-Й ТУР
04 ДЕКАБРЯ 2021
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
12 ДЕКАБРЯ 2021
Итоги месяца: лидер киевского Динамо Виктор Цыганков привычно был лучшим в составе своей команды в матчах против Вереса и против Зари. И если в матче против ровенского коллектива удалось отличиться голом и голевой передачей, то вот в матче против Зари отметиться голевыми действиями Виктору не удалось, хотя Цыганкова сделал достаточно много для того, чтобы его команда праздновала победу в том матче.
Аллахьяр Сайядманеш (нападающий, Заря)
Количество матчей в УПЛ в ноябре: 1
Голы: 1
Голевые передачи: 0
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-Й ТУР
Итоги месяца: отдаем должное иранскому форварду Зари, который проводил свой последний матч в футболке луганской команды. В нужный момент в который раз блеснул своим индивидуальным мастерством и продемонстрировал, как нужно относиться к тому количеству голевых моментов, которое у тебя есть. Забил Сайядманеш в ворота киевлян уверенно, не делая лишних касаний. В том игровом эпизоде иранец сделал все идеально.
Сергей Горбаченко, Football.ua