Украина

Функционер рассказал о возможном усилении клуба.

Президент Мариуполя Тарик Махмуд Чаудри рассказал о возможном усилении в зимнее трансферное окно.

"Мариуполь критикуют за большое количество арендованных у Шахтера. Но с подобной критикой я абсолютно не согласен. Во-первых, что плохого в том, что мы даем молодым талантливым футболистам заиграть на высоком уровне? Было бы лучше, если бы Мампасси, Очеретько, Вьюнник или Удод варились бы в молодежном футболе, уровень которого уже переросли?

Посмотрите на Кащука или Топалова. Год назад их критиковали, а сейчас, после того, как они набили шишки, они превратились в лидеров нашей команды. Спросите — почему молодежь именно из Шахтера? Все просто. Не секрет, что практически все талантливые ребята собраны в академиях Шахтера, Динамо. Это факт.

С руководством "горняков" у нас сложились тесные дружеские отношения. Но наш клуб открыт и для сотрудничества с Динамо. Если киевский клуб захочет отдать нам в аренду своего футболиста и наш главный тренер скажет, что этот игрок нам нужен – то почему бы и нет?".

"Всем ребятам, которые к нам приходят, главный тренер дает шанс. Но не все им пользуются, а потом, когда карьера пошла под откос, начинают винить в этом всех вокруг. А надо начинать с себя.

Мариуполь может стать плацдармом для перспективных ребят, которые хотят достичь чего-то в футболе. Посмотрите сами. Сразу три игрока, которые у нас играли, выступали за Шахтер в Лиге чемпионов. Пихаленок и Игнатенко являются лидерами Днепра-1, Зубков на ведущих ролях в венгерском чемпионате, Быков выступает в Болгарии.

Шапаренко – ключевой игрок киевского Динамо и сборной Украины. Уверен, не будь в их карьере Мариуполя, они бы не достигли этого. Мы работаем на благо украинского футбола. Хорошо складывается карьера и у наших легионеров.

Бесир Демири выступал за Жилину, сейчас является лидером Динамо из Тираны, Джойским Дава сейчас играет в Румынии за Ботошани. Если ты работаешь, то все у тебя получится", — сказал Чаудри.