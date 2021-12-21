Футболист охарактеризовал украинского хавбека.
Малиновский и Хатебур, Getty Images
21 декабря 2021, 12:55
Защитник Аталанты Ханс Хатебур прокомментировал игровые качества украинского полузащитника Руслана Малиновского.
"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч и под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет.
Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.
Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", — сказал Хатебур в интервью pressing.
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