Украина

Футболист охарактеризовал украинского хавбека.

Защитник Аталанты Ханс Хатебур прокомментировал игровые качества украинского полузащитника Руслана Малиновского.

"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч и под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет.

Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.

Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", — сказал Хатебур в интервью pressing.

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