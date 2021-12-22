Украина

Наставник Александрии подвел итоги первой части сезона.

Александрия завершила первую часть сезона украинской Премьер-лиги на шестой строчке турнирной таблицы, сумев набрать за 18 сыгранных поединков 26 очков.

Главный тренер "полиграфов" Юрий Гура, подопечные которого ушли на заслуженный отдых, высказался относительно выступлений своей команды за отчетный период.

"В мае 2021 года Александрия пережила изменения в составе тренерского штаба, но взвешенные и последовательные решения менеджмента, правильно подобранный тренерский штаб, незаменимая помощь опытных игроков, высокий уровень мотивации у команды, сработали в этой ситуации нам на руку.

Негативные оценки скептиков относительно судьбы клуба также сыграли свою роль. Александрия сплотилась, как никогда ранее, и начала заново строить совершенно иную свою историю.

Мне трудно сейчас сказать, является ли наше текущее место в турнирной таблице закономерным результатом. Ребята настраивались на каждый матч и сражались до конца. Но это футбол. Иногда теряли очки там, где не нужно было этого делать. Ничьи, поражения… Иногда было очень досадно. Надеюсь, что во второй части чемпионата результативных матчей и побед станет больше.

В этом году к нам присоединились два легионера — Бурама Фомба и Клаудио Спинелли. На мой взгляд, они еще не до конца адаптировались в команде. Им сложно, это заметно. Но главное — у них есть желание играть. Спинелли получил больше игровой практики за основу, чем Фомба. При этом Клаудио тяжело приспособиться к украинскому футболу, он старается, однако нужно время — и тренерский штаб это понимает. Будем смотреть, как эти игроки покажут себя в весенней части чемпионата.

Кого-то отдельно выделять не вижу смысла. На поле выходит и играет команда. Конечно, от некоторых игроков жду большего. Они об этом знают и делают правильные выводы.

На сегодняшний день в лазарете нашей команды остаются пять игроков: Кирилл Ковалец и Сергей Гринь, которые получили травмы в домашнем матче против Ворсклы, Тимур Стецьков, травмированный в Чернигове, Эмиль Мустафаев, пострадавший во время выступления за молодежную сборную Азербайджана и Сергей Рыбалка.

Все игроки продолжают реабилитацию. Наша медицинская служба все держит на контроле. Надеемся, что ребята как можно скорее восстановятся и смогут помогать весной. Мы все очень этого хотим.

Среди нашей молодежи также есть достаточно перспективные футболисты, с которыми можно и нужно работать. Но команда нуждается в качественном усилении. Надеюсь, благодаря селекционной работе на зимнем собрании это удастся, и мы сможем привлекать ребят из молодёжки в тренировочный процесс основы. Здесь все просто — чтобы себя зарекомендовать, нужно упорно работать и демонстрировать качественную игру из тура в тур.

Усиление не будет лишним. Надеюсь, оно произойдет. Мы уже ведем работу по этому направлению.

Что касается самих сборов, то после зимних каникул 10 января собираемся в Александрии, 16-го проведем двустороннюю игру, а 19 января отправимся в Турцию. Там запланировано сразу два сбора. А уже оттуда прилетаем на домашнюю игру со Львовом.

Переговоры о возможных спаррингах продолжаются, поэтому говорить, с кем они будут еще рано. Мы обязательно сообщим о своих соперниках, как только достигнем окончательных договоренностей.

Наша задача с начала сезона не изменилась. Мы должны подняться выше в турнирной таблице, сражаться за 4-5 место. Плюс, пройти как можно дальше в Кубке Украины", — очертил спектр задач команды украинский специалист.

Александрия вернется к официальным поединкам домашним поединком против ПФК Львов.