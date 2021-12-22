Украина

Клуб из Петрово намерен усилиться зимой.

Ингулец в зимнее трансферное окно намерен провести массовую закупку футболистами и ведет по некоторым игрокам киевского Динамо переговоры.

"Думаю, что Лавриненко сделает правильные выводы. Мы усилимся, Ингулец будет другим. Весной вы увидите совершенно другую игру, я сделаю все для этого. Задача Лавриненко – найти качественное усиление, чтобы мы играли в футбол.

С Игорем Михайловичем (прим. Суркисом) мы на стадии переговоров по нескольким игрокам. Не буду называть фамилии, но речь идет не об аренде. Ингулец никогда не будет фарм-клубом, могу заверить в этом всех наших болельщиков.

Переговоры ведутся о том, чтобы выкупить контракты и они стали нашими полноценными игроками", — рассказал президент Ингульца Александр Поворознюк.