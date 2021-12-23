Украина

Евгений Кузьменко предлагает вашему вниманию ряд интересных статистических фактов по итогам первой части чемпионата Украины.

Минимальный отрыв Шахтера от Динамо, великолепный Артем Довбик и набравший ход СК Днепр-1, прорыв Оливье Тиля, рекорды Дмитрия Ризныка, успехи Вереса и неудачи Мариуполя — осенняя часть украинской Премьер-лиги подарила нам много яркого и запоминающегося, это были действительно классные полгода для нашего футбола.

В этом материале предлагаем вам окунуться в мир статистики, и рассмотреть ряд любопытных статистических показателей, которые заставляют задуматься и поразмыслить. Традиционно, в статьях подобного рода, мы акцентируем ваше внимание, что делать выводы по представленным данным нужно крайне аккуратно — обязательно нужно понимать контекст всех цифр и стараться правильно их интерпретировать.

Начнем с голевых передач и ожидаемых голевых передач (xA).

Удивительным здесь является тот факт, что лишь один футболист из пятерки лучших ассистентов входит в топ-5 по ассистам ожидаемым — Владислав Калитвинцев.

Но еще более шокирующим фактом является то, что у лидера по xA Виталия Буяльского — ноль реальных ассистов! Тотальное невезение.

Один из капитанов Динамо Киев лидирует в еще одном рейтинге — ключевые передачи. Интересно, что компанию Буяльскому составляет Игорь Пердута — важнейшее звено в тактических построениях Юрия Максимова в Ворскле.

Крайне любопытно, что по командному показателю обводок 1в1/90 минут киевское Динамо лишь девятое:

В Динамо сейчас и правда не так много футболистов, которые часто берут игру на себя, в топ-10 такого рейтинга лишь один Виктор Цыганков, да и тот замыкает десятку:

Интересно выглядит огромный отрыв Шахтера от преследователей в показателе передачи в финальную треть:

Не удивительно, что пять лучших футболистов лиги по этому показателю — представители донецкого клуба:

А вот если заглянуть в командный зачет по длинным передачам, то тут лидирует Верес Юрия Вирта — команда, которая и правда любит вертикализацию в своей игре, и в их играх даже визуально заметно, как часто они играют верхом.

Совсем недалеко Ингулец, да и Колос с Рухом тоже. А вот присутствие в топ-5 такого рейтинга луганской Зари может несколько удивить.

Но в чем Заря по-прежнему лидирует (если сравнивать с прошлым сезоном, например), так это в показателе интенсивности прессинга PPDA:

Напомним, что чем ниже PPDA, тем прессинг команды принято считать более интенсивным. При этом, интенсивность не равно качество, это обязательно нужно понимать и учитывать. Оценочные характеристики прессинга гораздо шире, и не завязываются лишь на интенсивности.

Если возвращаться к индивидуальным перфомансам, нельзя не отметить успешную игру правого фуллбека Александрии Дениса Мирошниченко. Он лидирует в чемпионате по предголевым передачам:

А также в показателе пасы с продвижением:

Эти статы являются прекрасным отображением большой вовлеченности Мирошниченко в атакующие действия своей команды.

Отмечаем и Владислава Дубинчака, который провел прекрасную первую часть сезона, и, как кажется, уже забронировал себе место в стартовом составе киевского Динамо на будущий сезон.

Если говорить о другой стате, касающейся продвижения мяча — рывки с продвижением — то тут ожидаемо лучший Николай Шапаренко:

А вот где Шапаренко лидирует совсем не ожидаемо, так это в рейтинге желтых карточек. Удивительно, но именно Николай на пару с Бабогло — наибольшие нарушители (если брать в учет лишь ЖК) по итогам осенней части чемпионата:

Центральный защитник Вереса Роман Гончаренко засветился в рейтинге пасы с продвижением (см. выше), но в прямым своих обязанностях, оборонительных действиях, он был ни чуть не хуже. Гончаренко проводит отличный сезон и лидирует в лиге, например, в перехватах:

Что ж, на этом, пожалуй, хватит цифр, думаем, и такого объема информации вам вполне достаточно, чтобы уделить время и хорошенько ее проанализировать. С нетерпением ждем второй части этого интригующего сезона УПЛ и обязательно следим за статистикой!

В материале использованы данные Wyscout.

Евгений Кузьменко